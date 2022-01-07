https://ria.ru/20220107/shoygu-1766879711.html

Шойгу общается с коллегами из стран ОДКБ по закрытым каналам связи

Шойгу общается с коллегами из стран ОДКБ по закрытым каналам связи - РИА Новости, 07.01.2022

Шойгу общается с коллегами из стран ОДКБ по закрытым каналам связи

Министр обороны РФ Сергей Шойгу по закрытым каналам связи взаимодействует с коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T16:29

2022-01-07T16:29

2022-01-07T16:29

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

армения

оон

сергей шойгу

одкб

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу по закрытым каналам связи взаимодействует с коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по вопросам переброски миротворческого контингента в Казахстан, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.Отмечается, что по всем обсуждаемым вопросам, касающимся переброски миротворцев и миротворческой операции в Казахстане, достигается согласие с коллегами по ОДКБ."Глава российского военного ведомства по закрытым каналам связи взаимодействует со своими коллегами из стран ОДКБ, министрами обороны Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики по вопросам переброски миротворческого контингента и проведения миротворческой операции коллективных сил ОДКБ в Казахстане", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января начались столкновения протестующих с силовиками. Протесты радикализировались, началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766736130.html

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в мире, казахстан, армения, оон, сергей шойгу, одкб, касым-жомарт токаев, россия