https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1766854548.html

Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий

Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий - РИА Новости, 07.01.2022

Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий

Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T12:49

2022-01-07T12:49

2022-01-07T12:49

москва

рождество христово

петр бирюков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766704162_0:292:3038:2000_1920x0_80_0_0_82a9635bbd1d4a2e38b15da3432c0179.jpg

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали почти 500 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и более 200 добровольцев. Все мероприятия прошли в штатном режиме, происшествий не допущено", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что все городские службы работают в усиленном режиме до 9 января включительно. Системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме."В плановом режиме проводятся работы по уборке улиц и дворовых территорий, вывозу мусора. Продолжается круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Сформированы необходимые запасы резервного топлива и аварийных источников электроснабжения", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1766837285.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, рождество христово, петр бирюков