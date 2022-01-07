Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1766854548.html
Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий
Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий - РИА Новости, 07.01.2022
Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий
Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T12:49
2022-01-07T12:49
москва
рождество христово
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766704162_0:292:3038:2000_1920x0_80_0_0_82a9635bbd1d4a2e38b15da3432c0179.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали почти 500 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и более 200 добровольцев. Все мероприятия прошли в штатном режиме, происшествий не допущено", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что все городские службы работают в усиленном режиме до 9 января включительно. Системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме."В плановом режиме проводятся работы по уборке улиц и дворовых территорий, вывозу мусора. Продолжается круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Сформированы необходимые запасы резервного топлива и аварийных источников электроснабжения", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220107/rozhdestvo-1766837285.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766704162_67:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_fda49b3c1a92faf94cb2c79b737877b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, рождество христово, петр бирюков
12:49 07.01.2022
 

Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкРаспятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово
Распятие в Храме Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерово - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Рождественская ночь в Москве прошла без происшествий, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Прошедшей ночью пожарную безопасность праздничных богослужений обеспечивали почти 500 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и более 200 добровольцев. Все мероприятия прошли в штатном режиме, происшествий не допущено", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Отмечается, что все городские службы работают в усиленном режиме до 9 января включительно. Системы жизнеобеспечения города функционируют в штатном режиме.
"В плановом режиме проводятся работы по уборке улиц и дворовых территорий, вывозу мусора. Продолжается круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала префектур административных округов и предприятий комплекса городского хозяйства. К оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации готовы 1,5 тысячи аварийных бригад. Сформированы необходимые запасы резервного топлива и аварийных источников электроснабжения", - дополняется в сообщении.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит ночное Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
12:13Религия
В России празднуют Рождество Христово
 
МоскваРождество ХристовоПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:31США заявили о прагматичном подходе в переговорах с Россией
01:16В госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорах
01:16Врач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздники
01:08США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
01:04Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
01:01Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО
00:55В Кемеровской области в пансионате произошел пожар
00:52В госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с Россией
00:49Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
00:46В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
00:30В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
00:11В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов
00:05Возобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 января
23:56В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение
23:47В Казахстане власти взяли под контроль все здания госорганов
23:42Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане
23:35Источник рассказал о ситуации в Байконуре
23:34Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил Токаев
23:31США сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИ
23:26В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов
Лента новостейМолния
США заявили о прагматичном подходе в переговорах с РоссиейВ госдепе заявили, что ждут "ложных комментариев" от России о переговорахВрач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздникиСША пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" РоссииГосдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из ЕвропыПушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТОВ Кемеровской области в пансионате произошел пожарВ госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с РоссиейГосдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТОВ госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и СШАВ МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамствомВ Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездовВозобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 январяВ Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражениеВ Казахстане власти взяли под контроль все здания госоргановЭксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в КазахстанеИсточник рассказал о ситуации в БайконуреМиротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил ТокаевСША сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИВ Казахстане задержали около четырех тысяч террористов