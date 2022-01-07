Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220107/lnr-1766831627.html
В ЛНР почти три недели не фиксируют обстрелов силовиков
В ЛНР почти три недели не фиксируют обстрелов силовиков - РИА Новости, 07.01.2022
В ЛНР почти три недели не фиксируют обстрелов силовиков
Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T10:00
2022-01-07T10:00
украина
луганская народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/28/1550552809_109:108:3072:1775_1920x0_80_0_0_7f20fbf400b8d76021d18a9cd696d42d.jpg
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявляли, что с 19 декабря украинские силовики не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220107/voyna-1766821905.html
украина
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/28/1550552809_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d569f6d30fb07e1e9ec229b026f0598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
10:00 07.01.2022
 
В ЛНР почти три недели не фиксируют обстрелов силовиков

В ЛНР почти три недели не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие в Луганской области
Украинские военнослужащие в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие в Луганской области
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ЛНР заявляли, что с 19 декабря украинские силовики не открывали огонь по территории республики.
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Израильский танк - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
07:18
Названы регионы, где в 2022 году может вспыхнуть война
 
УкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16В госдепе заявили, что ожидают "ложных комментариев" России о переговорах
01:16Врач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздники
01:08США пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" России
01:04Госдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из Европы
01:01Пушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТО
00:55В Кемеровской области в пансионате произошел пожар
00:52В госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с Россией
00:49Госдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТО
00:46В госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и США
00:30В МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамством
00:11В Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездов
00:05Возобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 января
23:56В Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражение
23:47В Казахстане власти взяли под контроль все здания госорганов
23:42Эксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в Казахстане
23:35Источник рассказал о ситуации в Байконуре
23:34Миротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил Токаев
23:31США сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИ
23:26В Казахстане задержали около четырех тысяч террористов
23:24Западные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме
Лента новостейМолния
В госдепе заявили, что ожидают "ложных комментариев" России о переговорахВрач рассказал, как правильно питаться в новогодние праздникиСША пригрозили увеличить военную помощь Украине при "вторжении" РоссииГосдеп оценил сообщения о готовности обсудить с Россией отвод сил из ЕвропыПушков резко ответил на слова Блинкена о расширении НАТОВ Кемеровской области в пансионате произошел пожарВ госдепе рассказали, какие темы будут обсуждать на встрече с РоссиейГосдеп оценил призывы России вывести ядерное оружие из стран НАТОВ госдепе назвали условие для прогресса на переговорах России и СШАВ МИД назвали заявление Блинкена о роли ОДКБ в Казахстане хамствомВ Казахстане полностью возобновили движение пассажирских поездовВозобновить авиарейсы через аэропорт Актау планируют с 8 январяВ Белом доме прокомментировали приказ Токаева стрелять на поражениеВ Казахстане власти взяли под контроль все здания госоргановЭксперт оценил роль грантов Запада "на развитие демократии" в КазахстанеИсточник рассказал о ситуации в БайконуреМиротворцы ОДКБ останутся в Казахстане на некоторое время, заявил ТокаевСША сотрудничают с НАТО по вопросу поставок Киеву "Стингеров", сообщили СМИВ Казахстане задержали около четырех тысяч террористовЗападные и турецкие центры влияния раскололи Казахстан, заявили в Госдуме