https://ria.ru/20220107/lnr-1766831627.html

В ЛНР почти три недели не фиксируют обстрелов силовиков

В ЛНР почти три недели не фиксируют обстрелов силовиков - РИА Новости, 07.01.2022

В ЛНР почти три недели не фиксируют обстрелов силовиков

Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T10:00

2022-01-07T10:00

2022-01-07T10:00

украина

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявляли, что с 19 декабря украинские силовики не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220107/voyna-1766821905.html

украина

луганская народная республика

донбасс

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украина, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр