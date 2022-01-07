https://ria.ru/20220107/koronavirus-1766843714.html

В России за сутки от COVID-19 умерли 787 человек

В России за сутки от COVID-19 умерли 787 человек - РИА Новости, 07.01.2022

В России за сутки от COVID-19 умерли 787 человек

За сутки в России подтверждены 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 314 604, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T11:32

2022-01-07T11:32

2022-01-07T13:27

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 314 604, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 787 смертей... За весь период по России умерло 314 604 человека", - говорится в сообщении.В частности за сутки в Москве скончались 72 человека с COVID-19, в Петербурге – 61, в Подмосковье - 38.

https://ria.ru/20211225/omikron-1765443884.html

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