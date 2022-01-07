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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220107/koronavirus-1766843714.html
В России за сутки от COVID-19 умерли 787 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 787 человек - РИА Новости, 07.01.2022
В России за сутки от COVID-19 умерли 787 человек
За сутки в России подтверждены 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 314 604, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T11:32
2022-01-07T13:27
распространение коронавируса
общество
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 314 604, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 787 смертей... За весь период по России умерло 314 604 человека", - говорится в сообщении.В частности за сутки в Москве скончались 72 человека с COVID-19, в Петербурге – 61, в Подмосковье - 38.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 07.01.2022 (обновлено: 13:27 07.01.2022)
 
В России за сутки от COVID-19 умерли 787 человек

В России за сутки зафиксировали 787 смертей пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 787 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 314 604, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки подтверждено 787 смертей... За весь период по России умерло 314 604 человека", - говорится в сообщении.
В частности за сутки в Москве скончались 72 человека с COVID-19, в Петербурге – 61, в Подмосковье - 38.
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