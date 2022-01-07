https://ria.ru/20220107/kirgiziya-1766881296.html

Два Ил-76 с киргизскими миротворцами вылетели в Казахстан

Два Ил-76 с киргизскими миротворцами вылетели в Казахстан - РИА Новости, 07.01.2022

Два Ил-76 с киргизскими миротворцами вылетели в Казахстан

Два самолета Ил-76 Воздушно-космических сил РФ с киргизскими военными и техникой из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности... РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T16:52

2022-01-07T16:52

2022-01-07T17:41

беспорядки в казахстане

казахстан

киргизия

одкб

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Два самолета Ил-76 Воздушно-космических сил РФ с киргизскими военными и техникой из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели в Казахстан с аэродрома в Канте, сообщает Минобороны РФ."Российской военно-транспортной авиацией осуществляется переброска военнослужащих вооруженных сил Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан. Два военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС России с подразделением миротворческого контингента и военной техникой ВС Киргизии из состава миротворческих сил ОДКБ вылетели с аэродрома Кант Киргизской Республики в Республику Казахстан", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Киргизские военные вылетели в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ Киргизские военные вылетели в Казахстан для участия в миротворческой миссии ОДКБ 2022-01-07T16:52 true PT1M10S

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казахстан, киргизия, одкб, воздушно-космические силы россии, россия, в мире