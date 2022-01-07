10:46 07.01.2022 (обновлено: 10:47 07.01.2022)
В Казахстане пострадали 519 субъектов сферы торговли и транспорта
В Казахстане во время беспорядков пострадали 519 субъектов сферы торговли и транспорта
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Около 519 субъектов в сфере торговли, общественного питания, транспорта, а также банкоматы пострадали в Казахстане в ходе беспорядков, говорится в сообщении национальной палаты предпринимателей.
"По состоянию на 09:00 часов 7 января всего выявлено около 519 пострадавших субъектов, расположенных в 662 объектах (из них 14 ТРЦ и торговые дома). В основном ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, сфере услуг, а также финансового сектора (в частности банкоматы)", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.