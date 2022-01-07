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За работой иллюминации в Москве следят более 30 бригад специалистов
За работой иллюминации в Москве следят более 30 бригад специалистов - РИА Новости, 07.01.2022
За работой иллюминации в Москве следят более 30 бригад специалистов
Более 30 бригад энергетиков круглосуточно следят за работой праздничной иллюминации в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T17:28
2022-01-07T17:28
общество
москва
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 30 бригад энергетиков круглосуточно следят за работой праздничной иллюминации в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что к новогодним и рождественским праздникам столицу украсили более 4 тысяч световых декоративных конструкций и более 1 тысячи искусственных елей."За работой светодиодов и исправностью всех элементов праздничных объемно-декоративных конструкций круглосуточно следят специалисты АО "ОЭК". Ежедневно более 30 бригад осматривают конструкции для выявления и оперативного устранения механических повреждений, неисправности светодиодных элементов и других неполадок. За работой всего наружного освещения столицы и архитектурно-художественной подсветки 24/7 следит Центр управления сетями АО "ОЭК". На видеостене в режиме реального времени отображается информация об установках", - говорится в сообщении.Отмечается, что при обнаружении неполадок в работе праздничной иллюминации можно позвонить на единый номер приема и обработки заявок по сетям освещения: +7 (495) 587-87-60 или оставить обращение на портале "Наш город", указав адрес и приложив фото.
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общество, москва
17:28 07.01.2022
 
За работой иллюминации в Москве следят более 30 бригад специалистов

Более 30 бригад энергетиков следят за работой праздничной иллюминации в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПраздничное украшение Москвы к Новому году
Праздничное украшение Москвы к Новому году - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Праздничное украшение Москвы к Новому году. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Более 30 бригад энергетиков круглосуточно следят за работой праздничной иллюминации в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что к новогодним и рождественским праздникам столицу украсили более 4 тысяч световых декоративных конструкций и более 1 тысячи искусственных елей.
"За работой светодиодов и исправностью всех элементов праздничных объемно-декоративных конструкций круглосуточно следят специалисты АО "ОЭК". Ежедневно более 30 бригад осматривают конструкции для выявления и оперативного устранения механических повреждений, неисправности светодиодных элементов и других неполадок. За работой всего наружного освещения столицы и архитектурно-художественной подсветки 24/7 следит Центр управления сетями АО "ОЭК". На видеостене в режиме реального времени отображается информация об установках", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при обнаружении неполадок в работе праздничной иллюминации можно позвонить на единый номер приема и обработки заявок по сетям освещения: +7 (495) 587-87-60 или оставить обращение на портале "Наш город", указав адрес и приложив фото.
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