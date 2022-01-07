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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220107/baykonur-1766831376.html
Рогозин рассказал об обстановке в городе Байконур
Рогозин рассказал об обстановке в городе Байконур - РИА Новости, 07.01.2022
Рогозин рассказал об обстановке в городе Байконур
Обстановка на Байконуре и на объектах космодрома остаётся спокойной, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T09:58
2022-01-07T10:03
беспорядки в казахстане
байконур (город)
дмитрий рогозин
космос - риа наука
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обстановка на Байконуре и на объектах космодрома остаётся спокойной, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."По докладу Оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная", - написал Рогозин в своем Telegram- канале.Ранее Рогозин сообщил, что на космодроме Байконур в Казахстане усилили вооруженную охрану ключевых объектов, однако не уточнил, каких именно. В самой госкорпорации сообщали, что протесты в Казахстане не повлияли на ситуацию в самом городе, а правоохранительные органы работают в штатном режиме.Также пресс-служба "Роскосмоса" сообщала, что для возобновления подготовки к предстоящим пусковым кампаниям на космодром вылетел замгендиректора госкорпорации "Роскосмос" по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин. Кроме того, в город вернулись все руководители городской администрации и филиалов предприятий "Роскосмоса".В пресс-службе пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос"), уточнили, что усилена охрана аэропорта, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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байконур (город), дмитрий рогозин, космос - риа наука
09:58 07.01.2022 (обновлено: 10:03 07.01.2022)
 
Рогозин рассказал об обстановке в городе Байконур

Глава "Роскосмоса" Рогозин сообщил, что обстановка в городе Байконур спокойная

© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обстановка на Байконуре и на объектах космодрома остаётся спокойной, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"По докладу Оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная", - написал Рогозин в своем Telegram- канале.
Ранее Рогозин сообщил, что на космодроме Байконур в Казахстане усилили вооруженную охрану ключевых объектов, однако не уточнил, каких именно. В самой госкорпорации сообщали, что протесты в Казахстане не повлияли на ситуацию в самом городе, а правоохранительные органы работают в штатном режиме.
Также пресс-служба "Роскосмоса" сообщала, что для возобновления подготовки к предстоящим пусковым кампаниям на космодром вылетел замгендиректора госкорпорации "Роскосмос" по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин. Кроме того, в город вернулись все руководители городской администрации и филиалов предприятий "Роскосмоса".
В пресс-службе пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос"), уточнили, что усилена охрана аэропорта, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов.
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Беспорядки в КазахстанеБайконур (город)Дмитрий РогозинКосмос - РИА Наука
 
 
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