https://ria.ru/20220107/baykonur-1766831376.html

Рогозин рассказал об обстановке в городе Байконур

Рогозин рассказал об обстановке в городе Байконур - РИА Новости, 07.01.2022

Рогозин рассказал об обстановке в городе Байконур

Обстановка на Байконуре и на объектах космодрома остаётся спокойной, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 07.01.2022

2022-01-07T09:58

2022-01-07T09:58

2022-01-07T10:03

беспорядки в казахстане

байконур (город)

дмитрий рогозин

космос - риа наука

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Обстановка на Байконуре и на объектах космодрома остаётся спокойной, сообщил в пятницу гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."По докладу Оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная", - написал Рогозин в своем Telegram- канале.Ранее Рогозин сообщил, что на космодроме Байконур в Казахстане усилили вооруженную охрану ключевых объектов, однако не уточнил, каких именно. В самой госкорпорации сообщали, что протесты в Казахстане не повлияли на ситуацию в самом городе, а правоохранительные органы работают в штатном режиме.Также пресс-служба "Роскосмоса" сообщала, что для возобновления подготовки к предстоящим пусковым кампаниям на космодром вылетел замгендиректора госкорпорации "Роскосмос" по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин. Кроме того, в город вернулись все руководители городской администрации и филиалов предприятий "Роскосмоса".В пресс-службе пресс-служба Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в "Роскосмос"), уточнили, что усилена охрана аэропорта, стартовых комплексов, кислородно-азотного производства, мест хранения компонентов ракетного топлива и монтажно-испытательных корпусов.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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байконур (город)

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байконур (город), дмитрий рогозин, космос - риа наука