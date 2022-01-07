12:56 07.01.2022 (обновлено: 13:00 07.01.2022)
В Алма-Ате большинство АЗС остаются закрытыми
В Алма-Ате большинство АЗС закрыты, на работающих заправках образовались очереди
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
Военнослужащие дежурят на одной из улиц в Нур-Султане. Архивное фото
НУРСУЛТАН, 7 янв - РИА Новости. Большинство АЗС в Алма-Ате закрыты, на тех заправках, которые еще работают, образовались километровые очереди, передает Sputnik Казахстан.
"В Алматы к этому часу большинство АЗС закрыты, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан. На тех заправках, которые работают, образовались километровые очереди из автомобилей", - говорится в сообщении.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.