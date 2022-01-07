https://ria.ru/20220107/alma-ata-1766907760.html
В Алма-Ате периодически слышны одиночные выстрелы, сообщили СМИ
В Алма-Ате периодически слышны одиночные выстрелы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2022
В Алма-Ате периодически слышны одиночные выстрелы, сообщили СМИ
Одиночные выстрелы периодически слышны в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате, где идет контртеррористическая операция, на Новой площади в последние несколько... РИА Новости, 07.01.2022
2022-01-07T21:58
2022-01-07T21:58
2022-01-07T21:58
беспорядки в казахстане
в мире
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оон
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жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Одиночные выстрелы периодически слышны в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате, где идет контртеррористическая операция, на Новой площади в последние несколько часов происходили взрывы, сообщает казахстанское издание Vласть со ссылкой на очевидцев."К этому моменту в Алматы продолжается стрельба в Золотом квадрате и на площади Республики. В обоих местах время от времени слышны одиночные выстрелы, на Новой площади в последние несколько часов происходили взрывы, очевидцы видели из окна квартиры горящий автомобиль. По микрорайонам Алматы, в частности по улице Саина, регулярно курсирует группа полицейских машин, оснащенных броней", - говорится в сообщении.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Затем выступления распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели по всей стране чрезвычайное положение до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 18 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220107/pogromy-1766904648.html
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
В Алма-Ате периодически слышны одиночные выстрелы, сообщили СМИ
Vласть: в Алма-Ате слышны одиночные выстрелы, где проходит контртеррористическая операция