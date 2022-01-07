11:09 07.01.2022 (обновлено: 11:39 07.01.2022)
На площади в казахстанском Актау остаются люди
На площади в казахстанском Актау после разбора юрт и ограждений остаются люди
© Sputnik / Камшат Абдирайым / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста с требованием снижения цены на сжиженный природный газ в Актау
© Sputnik / Камшат Абдирайым
Участники акции протеста с требованием снижения цены на сжиженный природный газ в Актау
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. В казахстанском Актау после призывов самих митингующих разойтись по домам разобрали установленные здесь ранее юрты и ограждения, однако на площади Ынтымак и перед акиматом остаются люди, сообщает Sputnik Казахстан.
"В Актау после призывов самих митингующих разойтись по домам разобрали установленные здесь ранее юрты, а также железные ограждения", - сообщает Sputnik Казахстан в Telegram.
Уточняется, что людей не становится меньше, часть из них остаются на площади Ынтымак, другая часть - на дороге перед акиматом.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. До 19 января на всей территории Казахстана введен режим ЧП.
Утром 5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.