https://ria.ru/20220106/vaktsinatsiya-1766775581.html

Глава ВОЗ дал прогноз по вакцинации в мире

Глава ВОЗ дал прогноз по вакцинации в мире - РИА Новости, 06.01.2022

Глава ВОЗ дал прогноз по вакцинации в мире

При нынешнем темпе вакцинации и неравномерном распространении вакцин свыше 100 государств не смогут привить 70% своего населения к середине 2022 года, заявил на РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T17:56

2022-01-06T17:56

2022-01-06T20:13

распространение коронавируса

воз

коронавирус в россии

в мире

вакцинация

здоровье - общество

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733184_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_9eec3a1d98a56ea99229a15e40c133e4.jpg

ЖЕНЕВА, 6 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. При нынешнем темпе вакцинации и неравномерном распространении вакцин свыше 100 государств не смогут привить 70% своего населения к середине 2022 года, заявил на брифинге в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."При нынешних темпах распределения вакцин 109 государств не смогут привить 70% своего населения к началу июля 2022 года", — сказал он.По его словам, вакцины первого поколения, может, и не помогут побороть вирус, но вносят значительный вклад в сокращение госпитализаций. Однако применение многочисленных бустерных доз в одних странах, тогда как в других многие не получили еще и первой дозы прививки, не остановит распространение COVID-19, подчеркнул глава ВОЗ.

https://ria.ru/20220105/tsirkulyatsiya-1766600971.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, коронавирус в россии, в мире, вакцинация, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19