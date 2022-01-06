https://ria.ru/20220106/vaktsinatsiya-1766775581.html
Глава ВОЗ дал прогноз по вакцинации в мире
Глава ВОЗ дал прогноз по вакцинации в мире - РИА Новости, 06.01.2022
Глава ВОЗ дал прогноз по вакцинации в мире
При нынешнем темпе вакцинации и неравномерном распространении вакцин свыше 100 государств не смогут привить 70% своего населения к середине 2022 года, заявил на РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T17:56
2022-01-06T17:56
2022-01-06T20:13
распространение коронавируса
воз
коронавирус в россии
в мире
вакцинация
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 6 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. При нынешнем темпе вакцинации и неравномерном распространении вакцин свыше 100 государств не смогут привить 70% своего населения к середине 2022 года, заявил на брифинге в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус."При нынешних темпах распределения вакцин 109 государств не смогут привить 70% своего населения к началу июля 2022 года", — сказал он.По его словам, вакцины первого поколения, может, и не помогут побороть вирус, но вносят значительный вклад в сокращение госпитализаций. Однако применение многочисленных бустерных доз в одних странах, тогда как в других многие не получили еще и первой дозы прививки, не остановит распространение COVID-19, подчеркнул глава ВОЗ.
https://ria.ru/20220105/tsirkulyatsiya-1766600971.html
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воз, коронавирус в россии, в мире, вакцинация, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
17:56 06.01.2022 (обновлено: 20:13 06.01.2022)
Глава ВОЗ дал прогноз по вакцинации в мире
Глава ВОЗ Гебрейесус: более сотни стран не привьют 70 процентов населения к середине года