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Религия
https://ria.ru/20220106/shamany-1766186362.html
Россияне во время святок часто ходят к шаманам, заявили в ЕСШР
Россияне во время святок часто ходят к шаманам, заявили в ЕСШР - РИА Новости, 06.01.2022
Россияне во время святок часто ходят к шаманам, заявили в ЕСШР
Люди особенно часто обращаются к шаманам во время празднования святок, рассказал РИА Новости действительный член Единого совета шаманов России (ЕСШР) шаман... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T06:00
2022-01-06T06:00
религия
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Люди особенно часто обращаются к шаманам во время празднования святок, рассказал РИА Новости действительный член Единого совета шаманов России (ЕСШР) шаман Николай Качуров.“Обращаются абсолютно все и всегда: небольшой перерыв на светский новый год, и опять люди придут с какими-то вопросами, за какой-то помощью. Особенно святки есть, у православных отмечаются. В это время люди обращаются узнать что-то, поправить на своей дороге, поблагодарить предков и так далее, именно по работе шамана, обрядовой части”, - рассказал он.Поэтому, заключил он, шаманы помогают людям всех религий, независимо от вероисповедания, “в невзгодах и бедах что-то поправить”.Двенадцать праздничных дней между Рождеством (7 января по новому стилю) и Крещением (19 января) называются святками. По уставу Русской православной церкви, это “святые дни” - время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.По одной из версий, слово "святки" произошло от глагола "святить", так как на святки народ "святит", то есть прославляет Христа. Однако с ними связана и традиция святочных гаданий. По народным поверьям, с началом святок открывается дверь в потусторонний мир, откуда возвращаются души умерших. Наиболее благоприятным временем для ворожбы на Руси считался вечер накануне Крещения - в народе считалось, что именно в это время нечистая сила особенно сильна.
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русская православная церковь, россия
06:00 06.01.2022
 

Россияне во время святок часто ходят к шаманам, заявили в ЕСШР

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкШаманский обряд в Тыве
Шаманский обряд в Тыве - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Люди особенно часто обращаются к шаманам во время празднования святок, рассказал РИА Новости действительный член Единого совета шаманов России (ЕСШР) шаман Николай Качуров.
“Обращаются абсолютно все и всегда: небольшой перерыв на светский новый год, и опять люди придут с какими-то вопросами, за какой-то помощью. Особенно святки есть, у православных отмечаются. В это время люди обращаются узнать что-то, поправить на своей дороге, поблагодарить предков и так далее, именно по работе шамана, обрядовой части”, - рассказал он.
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Поэтому, заключил он, шаманы помогают людям всех религий, независимо от вероисповедания, “в невзгодах и бедах что-то поправить”.
Двенадцать праздничных дней между Рождеством (7 января по новому стилю) и Крещением (19 января) называются святками. По уставу Русской православной церкви, это “святые дни” - время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.
По одной из версий, слово "святки" произошло от глагола "святить", так как на святки народ "святит", то есть прославляет Христа. Однако с ними связана и традиция святочных гаданий. По народным поверьям, с началом святок открывается дверь в потусторонний мир, откуда возвращаются души умерших. Наиболее благоприятным временем для ворожбы на Руси считался вечер накануне Крещения - в народе считалось, что именно в это время нечистая сила особенно сильна.
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