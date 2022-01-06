https://ria.ru/20220106/poroshenko-1766712775.html

Порошенко заявил, что явится в суд в Киеве

Порошенко заявил, что явится в суд в Киеве - РИА Новости, 06.01.2022

Порошенко заявил, что явится в суд в Киеве

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернется в Киев 17 января, по его словам, он намерен явиться в суд и провести встречу с генпрокурором. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:43

2022-01-06T10:43

2022-01-06T10:43

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КИЕВ, 6 янв – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернется в Киев 17 января, по его словам, он намерен явиться в суд и провести встречу с генпрокурором.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля."17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Белоруссии, России и Казахстане", - написал Порошенко в Telegram в четверг.Он сообщил, что следит за событиями в Казахстане и за встречей советников "нормандского формата", которая должна пройти без участия Украины в Москве, и за консультациями НАТО с Россией, которые должны состояться в ближайшее время."Когда у власти неадекваты, оппозиция должна действовать еще активнее. Поэтому на следующей неделе — с 10 по 15 января — буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране", - сообщил Порошенко.Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.

https://ria.ru/20220104/zelenskiy-1766518881.html

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в мире, украина, киев, петр порошенко