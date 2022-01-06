https://ria.ru/20220106/poezda-1766722655.html

Названы города, которые выбрали семьи для новогодних путешествий на поезде

Названы города, которые выбрали семьи для новогодних путешествий на поезде - РИА Новости, 06.01.2022

Названы города, которые выбрали семьи для новогодних путешествий на поезде

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления на новогодние праздники выбирают путешественники с детьми и... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:25

2022-01-06T14:25

2022-01-06T14:26

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления на новогодние праздники выбирают путешественники с детьми и подростками, сообщает Туту.ру.Для рейтинга эксперты изучили билеты, оформленные для поездки в период с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, и выяснили, где самая высокая доля детей и подростков (до 17 лет включительно.)Самыми популярными направлениями у семейных путешественников в новогодние праздники оказались Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится около 35 процентов "детского пассажиропотока". Кроме того, в десятку вошли Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Тюмень, Нижний Новгород и Новосибирск.Зарубежное направление в рейтинге одно — это Минск. Он занимает 12 место по популярности у туристов с детьми.Также в рейтинг вошли Саратов, Воронеж, Пермь, Волгоград, Самара, Петрозаводск, Сургут, Белгород и Ярославль.

https://ria.ru/20211230/poezda-1766209321.html

пермь

воронеж

краснодар

казань

санкт-петербург

ярославль

белгород

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петрозаводск

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