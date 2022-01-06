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Туризм
https://ria.ru/20220106/poezda-1766722655.html
Названы города, которые выбрали семьи для новогодних путешествий на поезде
Названы города, которые выбрали семьи для новогодних путешествий на поезде - РИА Новости, 06.01.2022
Названы города, которые выбрали семьи для новогодних путешествий на поезде
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления на новогодние праздники выбирают путешественники с детьми и... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T14:25
2022-01-06T14:26
туризм
пермь
воронеж
краснодар
новый год
новости - туризм
туту.ру
туризм
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления на новогодние праздники выбирают путешественники с детьми и подростками, сообщает Туту.ру.Для рейтинга эксперты изучили билеты, оформленные для поездки в период с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, и выяснили, где самая высокая доля детей и подростков (до 17 лет включительно.)Самыми популярными направлениями у семейных путешественников в новогодние праздники оказались Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится около 35 процентов "детского пассажиропотока". Кроме того, в десятку вошли Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Тюмень, Нижний Новгород и Новосибирск.Зарубежное направление в рейтинге одно — это Минск. Он занимает 12 место по популярности у туристов с детьми.Также в рейтинг вошли Саратов, Воронеж, Пермь, Волгоград, Самара, Петрозаводск, Сургут, Белгород и Ярославль.
https://ria.ru/20211230/poezda-1766209321.html
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пермь, воронеж, краснодар, новый год, новости - туризм, туту.ру, туризм, казань, санкт-петербург, ярославль, белгород, ростов-на-дону, сургут, екатеринбург, тюмень, саратов, сочи, петрозаводск, волгоград, самара, новосибирск, москва, нижний новгород, куда поехать в выходные, куда поехать
14:25 06.01.2022 (обновлено: 14:26 06.01.2022)
 
Названы города, которые выбрали семьи для новогодних путешествий на поезде

У семейных путешественников на праздники популярны Москва, Санкт-Петербург и Сочи

© РИА Новости / Кристина Мурашова / Перейти в фотобанкДед Мороз и Снегурочка на железнодорожном вокзале в Вологде, где сделал свою первую остановку сказочный поезд главного новогоднего волшебника страны
Дед Мороз и Снегурочка на железнодорожном вокзале в Вологде, где сделал свою первую остановку сказочный поезд главного новогоднего волшебника страны - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Кристина Мурашова
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления на новогодние праздники выбирают путешественники с детьми и подростками, сообщает Туту.ру.
Для рейтинга эксперты изучили билеты, оформленные для поездки в период с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, и выяснили, где самая высокая доля детей и подростков (до 17 лет включительно.)
Самыми популярными направлениями у семейных путешественников в новогодние праздники оказались Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится около 35 процентов "детского пассажиропотока". Кроме того, в десятку вошли Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Тюмень, Нижний Новгород и Новосибирск.
Зарубежное направление в рейтинге одно — это Минск. Он занимает 12 место по популярности у туристов с детьми.
Также в рейтинг вошли Саратов, Воронеж, Пермь, Волгоград, Самара, Петрозаводск, Сургут, Белгород и Ярославль.
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга возле Поезд Деда Мороза во время презентации поезда на Казанском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 17:19Туризм
В РЖД рассказали, сколько пассажиров встретят Новый год в поезде
 
ТуризмПермьВоронежКраснодарНовый годНовости - ТуризмТуту.руТуризмКазаньСанкт-ПетербургЯрославльБелгородРостов-на-ДонуСургутЕкатеринбургТюменьСаратовСочиПетрозаводскВолгоградСамараНовосибирскМоскваНижний Новгородкуда поехать в выходныекуда поехать
 
 
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