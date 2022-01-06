https://ria.ru/20220106/magazin-1766739965.html

В магазинах в Нур-Султане образовались большие очереди

В магазинах в Нур-Султане образовались большие очереди - РИА Новости, 06.01.2022

В магазинах в Нур-Султане образовались большие очереди

В магазинах столицы Казахстана городе Нур-Султане наблюдаются большие очереди, люди покупают товары впрок, но проблем с продуктами нет, передает в четверг... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T14:17

2022-01-06T14:17

2022-01-06T14:17

беспорядки в казахстане

в мире

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

нур-султан

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. В магазинах столицы Казахстана городе Нур-Султане наблюдаются большие очереди, люди покупают товары впрок, но проблем с продуктами нет, передает в четверг казахстанский телеканал "Хабар 24".Как сообщил в эфире корреспондент телеканала, съемочная группа посетила один из крупнейших магазинов города, чтобы проверить "слухи о нехватке продуктов"."Мы заехали в один из самых крупных и популярных супермаркетов и посмотрели, что на полках продуктов хватает, но при этом есть большие очереди, все кассы были забиты, то есть есть некий ажиотаж, люди покупают продукты, покупают впрок. Но нехватки или дефицита продуктов мы не видели", - передает корреспондент.Также отмечается, что, согласно режиму ЧП, есть ограничения по продаже алкогольной продукции, такой отдел в магазине был закрыт.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. В Казахстане введен режим чрезвычайного положения.Утром 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы, как сообщалось, будут направлены на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220106/kazakhstan-1766711970.html

https://ria.ru/20220106/odkb-1766685349.html

жанаозен

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в мире, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан