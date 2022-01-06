https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766722893.html
За сутки в Москве госпитализировали 724 больных COVID-19
За сутки в Москве госпитализировали 724 больных COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2022
За сутки в Москве госпитализировали 724 больных COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 724 человека с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 525 человек, сообщает оперативный штаб РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T11:59
2022-01-06T11:59
2022-01-06T11:59
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 724 человека с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 525 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выявлено 2 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 724 человека. На ИВЛ находятся 525 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 2 238 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 882 737. В столице скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766702024.html
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
За сутки в Москве госпитализировали 724 больных COVID-19
За сутки в Москве госпитализировали 724 больных COVID-19, на ИВЛ находятся 525 человек