https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766722893.html

За сутки в Москве госпитализировали 724 больных COVID-19

За сутки в Москве госпитализировали 724 больных COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2022

За сутки в Москве госпитализировали 724 больных COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 724 человека с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 525 человек, сообщает оперативный штаб РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T11:59

2022-01-06T11:59

2022-01-06T11:59

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292878_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_d1db6be020fe0606d1aadc96451a8612.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 724 человека с COVID-19, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 525 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице выявлено 2 357 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 724 человека. На ИВЛ находятся 525 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 2 238 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 882 737. В столице скончались 67 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766702024.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии