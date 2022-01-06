https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766721873.html

В России за сутки выписали 22 949 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 22 949 человек после COVID-19 - РИА Новости, 06.01.2022

В России за сутки выписали 22 949 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 22 949 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 623 677, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T11:55

2022-01-06T11:55

2022-01-06T11:55

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 949 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 623 677, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 949 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 623 677", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766721296.html

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