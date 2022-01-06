https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766772517.html

Посольство Армении в Казахстане призвало сограждан оставаться в гостиницах

Посольство Армении в Казахстане призвало сограждан оставаться в гостиницах - РИА Новости, 06.01.2022

Посольство Армении в Казахстане призвало сограждан оставаться в гостиницах

Посольство Армении в Казахстане в связи с беспорядками в этой стране призвало сограждан воздерживаться от посещения мест скопления людей. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T17:33

2022-01-06T17:33

2022-01-06T17:33

беспорядки в казахстане

в мире

одкб

алматинская область

касым-жомарт токаев

facebook

нур-султан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766746690_0:37:2887:1660_1920x0_80_0_0_8887a45beafc10c8e7c0873237cccb52.jpg

ЕРЕВАН, 6 янв - РИА Новости. Посольство Армении в Казахстане в связи с беспорядками в этой стране призвало сограждан воздерживаться от посещения мест скопления людей."В Казахстане в связи со сложной обстановкой введен режим чрезвычайного положения и комендантский час (с 23.00 до 7.00). Настоятельно рекомендуем всем гражданам Республики Армения соблюдать меры безопасности, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах/местах пребывания", - говорится в обращении на странице посольства в Facebook.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области - нефтедобывающем регионе на западе страны - выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели чрезвычайное положение в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане. Этот режим предусматривает, в частности, комендантский час с 23.00 до 7.00, запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и на продажу оружия, а также усиление охраны особо важных объектов. В тот же день режим ЧП - также до 19 января - распространили на всю территорию Казахстана. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез республики, отстранив с этого поста первого главу государства Нурсултана Назарбаева. Кроме того, президент подчеркнул, что по отношению к правонарушителям власть будет действовать максимально жестко, и пообещал в ближайшее время "выйти с новым пакетом предложений".В ночь на 6 января Токаев провел первое заседание Совбеза под своим руководством, на котором назвал ситуацию в Казахстане "подрывом целостности государства" и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". В ту же ночь Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева. Силы будут направлены на ограниченный период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране. В МИД РФ заявили, что Москва рассматривает события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766769665.html

https://ria.ru/20220106/mirotvortsy-1766766641.html

алматинская область

нур-султан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одкб, алматинская область, касым-жомарт токаев, facebook, нур-султан, россия