https://ria.ru/20220106/kazakhstan-1766706304.html

В Казахстане более тысячи человек пострадали из-за массовых беспорядков

В Казахстане более тысячи человек пострадали из-за массовых беспорядков - РИА Новости, 06.01.2022

В Казахстане более тысячи человек пострадали из-за массовых беспорядков

Более тысячи человек в Казахстане пострадали в результате массовых беспорядков, несколько сотен госпитализированы, десятки находятся в реанимации, сообщают... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:03

2022-01-06T10:03

2022-01-06T14:22

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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АЛМА-АТА, 6 янв — РИА Новости. Более тысячи человек в Казахстане пострадали в результате массовых беспорядков, несколько сотен госпитализированы, десятки находятся в реанимации, сообщают государственные телеканалы."Более тысячи человек в разных регионах Казахстана пострадали в результате массовых беспорядков, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации, сообщили в Минздраве", — заявила диктор в выпуске новостей на канале "Хабар 24".Кроме того, указывается, что преступники нападают на врачей, пострадали более десяти медработников. Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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