10:03 06.01.2022 (обновлено: 14:22 06.01.2022)
В Казахстане более тысячи человек пострадали из-за массовых беспорядков
Минздрав Казахстана сообщил о более тысячи пострадавших из-за массовых беспорядков
© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Национальной гвардии Казахстана дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
© Sputnik / Абзал Калиев
Военнослужащие Национальной гвардии Казахстана дежурят на одной из улиц в Нур-Султане
АЛМА-АТА, 6 янв — РИА Новости. Более тысячи человек в Казахстане пострадали в результате массовых беспорядков, несколько сотен госпитализированы, десятки находятся в реанимации, сообщают государственные телеканалы.
"Более тысячи человек в разных регионах Казахстана пострадали в результате массовых беспорядков, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации, сообщили в Минздраве", — заявила диктор в выпуске новостей на канале "Хабар 24".
Кроме того, указывается, что преступники нападают на врачей, пострадали более десяти медработников.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Тогда жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области — нефтедобывающем регионе на западе страны — выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, затем протесты распространились на другие города. В Алма-Ате, старой столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
Впоследствии президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо, отправил в отставку правительство и возглавил Совет безопасности, которым ранее руководил первый глава республики Нурсултан Назарбаев.
Протестующих предупредили, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики. Вдобавок протестующие предприняли несколько попыток штурма административных зданий и управлений полиции, во время которых убиты десятки человек.
На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.