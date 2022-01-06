Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220106/dispanserizatsiya-1766708674.html
Путин поручил привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации
Путин поручил привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации - РИА Новости, 06.01.2022
Путин поручил привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 марта провести информкампанию для привлечения переболевших коронавирусом пройти углубленную... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T10:19
2022-01-06T16:53
здоровье - общество
россия
распространение коронавируса
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762496313_49:0:2226:1224_1920x0_80_0_0_f6aae83e5d6aeab3d521697f49573c2d.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 марта провести информкампанию для привлечения переболевших коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов РФ", — говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 года.
https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766702024.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762496313_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb1c95f4fd5c9320fb5e74dfc2fdb237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:19 06.01.2022 (обновлено: 16:53 06.01.2022)
 
Путин поручил привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации

Президент Путин поручил провести информкампанию по диспансеризации переболевших COVID-19

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевМужчина на приеме у врача
Мужчина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 марта провести информкампанию для привлечения переболевших коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов РФ", — говорится в сообщении.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 года.
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов в реанимации в Тамбовской областной больнице - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
09:23
В Роспотребнадзоре рассказали о случаях заражения гриппом и коронавирусом
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияВладимир ПутинКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Алма-Ате, КазахстанМассовые беспорядки в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 07:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:17СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане
01:16Эксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 году
01:13Частный вертолет совершил жесткую посадку в Башкирии
00:44В МВФ заявили, что следят за событиями в Казахстане
00:39Путин встречает Рождество в храме в Ново-Огарево
00:34Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством
00:21СМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабля
00:09В Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов Назарбаева
00:00В Москве в ДТП погибла женщина
23:54Беспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООН
23:53Калашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в Казахстане
23:48Источник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства Казахстана
23:43Патриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической Руси
23:36В храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская служба
23:27Беспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"
23:24Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИ
23:22Протестующие перекрыли дорогу между Актау и аэропортом, сообщили СМИ
23:14США надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемы
23:13События в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый дом
23:10В Италии впервые суточное число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч
Лента новостейМолния
СБ ООН уведомили о проведении миротворческой операции сил ОДКБ в КазахстанеЭксперт перечислил особенности формирования личных финансов в 2022 годуЧастный вертолет совершил жесткую посадку в БашкирииВ МВФ заявили, что следят за событиями в КазахстанеПутин встречает Рождество в храме в Ново-ОгаревоПатриарх Кирилл поздравил верующих с РождествомСМИ: подлодка ВМФ России задела трос эхолокатора британского корабляВ Бишкеке прокомментировали информацию о приземлении самолетов НазарбаеваВ Москве в ДТП погибла женщинаБеспорядки в Казахстане заранее спланированы, заявило постпредство в ООНКалашников поддержал идею о постоянной дислокации ОДКБ в КазахстанеИсточник: в Совбезе ООН распространили ноту постпредства КазахстанаПатриарх Кирилл пожелал прекращения войн на землях исторической РусиВ храме Христа Спасителя началась патриаршая рождественская службаБеспорядки в Казахстане не повлияли на работу "Казатомпрома"Белорусские миротворцы прибыли в Казахстан, сообщили СМИПротестующие перекрыли дорогу между Актау и аэропортом, сообщили СМИСША надеются, что Казахстан сможет разрешить экономические проблемыСобытия в Казахстане не повлияют на переговоры с Россией, заявил Белый домВ Италии впервые суточное число заболевших COVID-19 превысило 200 тысяч