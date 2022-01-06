https://ria.ru/20220106/dispanserizatsiya-1766708674.html

Путин поручил привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации

Путин поручил привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации - РИА Новости, 06.01.2022

Путин поручил привлечь переболевших COVID-19 к диспансеризации

Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 марта провести информкампанию для привлечения переболевших коронавирусом пройти углубленную... РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T10:19

2022-01-06T10:19

2022-01-06T16:53

здоровье - общество

россия

распространение коронавируса

владимир путин

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 марта провести информкампанию для привлечения переболевших коронавирусом пройти углубленную диспансеризацию, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Минздраву России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации провести информационную кампанию в целях привлечения граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), к прохождению углубленной диспансеризации в медицинских организациях субъектов РФ", — говорится в сообщении.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2022 года.

https://ria.ru/20220106/koronavirus-1766702024.html

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здоровье - общество, россия, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирус в россии