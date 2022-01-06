https://ria.ru/20220106/alma-aty-1766694615.html

В Алма-Ате разграбили множество магазинов, протестующие ушли с улиц

В Алма-Ате разграбили множество магазинов, протестующие ушли с улиц - РИА Новости, 06.01.2022

В Алма-Ате разграбили множество магазинов, протестующие ушли с улиц

Протестующих на улицах Алма-Аты к утру не осталось, сообщил Sputnik Казахстан. РИА Новости, 06.01.2022

2022-01-06T06:27

2022-01-06T06:27

2022-01-06T06:56

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

алма-ата

одкб

касым-жомарт токаев

sputnik казахстан

жанаозен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/05/1766650425_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bfe7826a768df4da79dd43cff45fe247.jpg

НУР-СУЛТАН, 6 янв — РИА Новости. Протестующих на улицах Алма-Аты к утру не осталось, сообщил Sputnik Казахстан.По данным корреспондента, "очень много магазинов разграблено", стекла выбиты, светофоры "выдраны с корнем".Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области, вышли на митинги, протестуя против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ, который используется как топливо для автомобилей. В республиканском Минэнерго объяснили, что с 1 января его стоимость стала формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.Четвертого января власти сообщили, что готовы выполнить главное требование протестующих — снизить цены на газ. Несмотря на это, протесты начались в других городах.Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин. Он также объявил, что становится главой Совета безопасности, которым ранее руководил первый президент республики Нурсултан Назарбаев, и анонсировал новые меры для урегулирования ситуации. На заседании Совбеза Токаев сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации вскоре принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, которые, как сообщалось, пробудут там в течение ограниченного времени.Токаев предупредил протестующих, что власти будут принимать самые жесткие меры против нарушителей, так как в результате беспорядков уже погибли и пострадали силовики.На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

https://ria.ru/20220106/vtorzhenie-1766690769.html

https://ria.ru/20220104/kazakhstan-1766581833.html

казахстан

алма-ата

жанаозен

алматинская область

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, алма-ата, одкб, касым-жомарт токаев, sputnik казахстан, жанаозен, алматинская область, нур-султан