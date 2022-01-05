https://ria.ru/20220105/znamenitosti-1766637920.html
Лариса Гузеева рассказывает в соцсети об отдыхе с семьей в Европе
Лариса Гузеева рассказывает в соцсети об отдыхе с семьей в Европе - РИА Новости, 05.01.2022
Лариса Гузеева рассказывает в соцсети об отдыхе с семьей в Европе
Ведущая телепрограммы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева путешествует на автомобиле с мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, и дочерью по Европе и рассказывает об РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:39
2022-01-05T15:39
2022-01-05T15:39
шоубиз
венгрия
словакия
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новости - туризм
лариса гузеева
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ведущая телепрограммы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева путешествует на автомобиле с мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, и дочерью по Европе и рассказывает об этом в сторис инстаграма."Смотрите, какой вид из окна. Это же невозможная прелесть!" — восклицает она, показывая окрестности с крыльца дома, в котором они остановились в Словаки.Актриса описывает животписный лес, свежий воздух, ручей у калитки, в котором раньше водились раки, ресторан уже в соседней Венгрии. "Говорят, что он восхитительный, здесь какая-то сумасшедшая кухня", — отметила Гузеева.
https://ria.ru/20220104/znamenitosti-1766552145.html
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венгрия, словакия, европа, новости - туризм, лариса гузеева
Лариса Гузеева рассказывает в соцсети об отдыхе с семьей в Европе
Лариса Гузеева рассказывает в соцсетях о природе Словакии и ресторане в Венгрии