https://ria.ru/20220105/znamenitosti-1766637920.html

Лариса Гузеева рассказывает в соцсети об отдыхе с семьей в Европе

Лариса Гузеева рассказывает в соцсети об отдыхе с семьей в Европе - РИА Новости, 05.01.2022

Лариса Гузеева рассказывает в соцсети об отдыхе с семьей в Европе

Ведущая телепрограммы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева путешествует на автомобиле с мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, и дочерью по Европе и рассказывает об РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:39

2022-01-05T15:39

2022-01-05T15:39

шоубиз

венгрия

словакия

европа

новости - туризм

лариса гузеева

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Ведущая телепрограммы "Давай поженимся!" Лариса Гузеева путешествует на автомобиле с мужем, ресторатором Игорем Бухаровым, и дочерью по Европе и рассказывает об этом в сторис инстаграма."Смотрите, какой вид из окна. Это же невозможная прелесть!" — восклицает она, показывая окрестности с крыльца дома, в котором они остановились в Словаки.Актриса описывает животписный лес, свежий воздух, ручей у калитки, в котором раньше водились раки, ресторан уже в соседней Венгрии. "Говорят, что он восхитительный, здесь какая-то сумасшедшая кухня", — отметила Гузеева.

https://ria.ru/20220104/znamenitosti-1766552145.html

венгрия

словакия

европа

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венгрия, словакия, европа, новости - туризм, лариса гузеева