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В Госдуме отреагировали на ситуацию в Казахстане

В Госдуме отреагировали на ситуацию в Казахстане - РИА Новости, 05.01.2022

В Госдуме отреагировали на ситуацию в Казахстане

Казахстану важно удержать ситуацию в правовом русле и не дать воспользоваться ею тем, кто заинтересован в общей дестабилизации постсоветского пространства,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:07

2022-01-05T15:07

2022-01-05T15:07

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

леонид слуцкий (политик)

нур-султан

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Казахстану важно удержать ситуацию в правовом русле и не дать воспользоваться ею тем, кто заинтересован в общей дестабилизации постсоветского пространства, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.В среду МИД РФ заявил, что Москва рассчитывает на скорейшую нормализацию положения в Казахстане путем диалога, а не беспорядков, отмечается, что шаги президента Токаева направлены на стабилизацию ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что Казахстан не обращался к России за помощью из-за беспорядков в ряде крупных городов, в Кремле выступают против вмешательства кого-либо извне и считают, что власти страны сами справятся с внутренними проблемами."Сейчас важно как никогда удержать ситуацию в правовом русле и не дать воспользоваться ею силам, заинтересованным в общей дестабилизации в государствах постсоветского пространства, не допустить кровопролития и жертв. Надеемся на скорейшую нормализацию в Казахстане", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что события в Казахстане вызывают большую тревогу, Россию связывают с этой страной не только добрососедские отношения, но и стратегическое партнерство. "Происходящее, безусловно, является внутренним делом казахстанцев, но протесты переходят в уличные беспорядки, появились даже сообщения о захвате президентской резиденции в Алматы", - добавил он.В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ.Однако протесты распространились и на другие города. В Алма-Ате - крупнейшем городе страны - вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".Президент ввел в Мангистауской и Алматинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00, запрет массовых мероприятий и забастовок, запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь, изъятие у людей оружия и боеприпасов, усиление охраны особо важных объектов. Ограничен въезд и выезд из этих регионов и Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта. Утром 5 января Токаев отправил в отставку правительство и заявил, что на кабмине лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Тем не менее протесты в стране 5 января продолжились, митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его, заняли резиденцию президента Казахстана в Алма-Ате.Следите за ситуацией в Казахстане в онлайн-репортаже >>

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в мире, казахстан, касым-жомарт токаев, леонид слуцкий (политик), нур-султан