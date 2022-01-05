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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220105/puteshestviya-1766630407.html
Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году
Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году - РИА Новости, 05.01.2022
Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны хотели бы посетить в 2022 году, если границы будут открыты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:12
2022-01-05T15:12
туризм
грузия
испания
италия
оаэ
чехия
финляндия
германия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны хотели бы посетить в 2022 году, если границы будут открыты, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2,8 тысячи пользователей и выяснили, что больше всего они желали бы отправиться в Италию. Так ответили 18 процентов респондентов.На втором месте по популярности — Испания, которой отдают предпочтение девять процентов участников опроса. По шесть процентов голосов набрали США и Таиланд.По пять процентов — Германия, Чехия и Греция. Финляндия и Белоруссия интересует по четыре процента респондентов.Кипр, Турция, Египет, Грузия и Великобритания набрали по три процента голосов. По два процента опрошенных выбрали Абхазию, Индонезию и ОАЭ. Остальные туристы называли другие страны.
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
грузия
испания
италия
оаэ
чехия
финляндия
германия
индонезия
египет
турция
абхазия
великобритания
кипр
таиланд
сша
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РИА Новости
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96
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грузия, испания, италия, оаэ, чехия, финляндия, германия, новости - туризм, туризм, индонезия, египет, турция, абхазия, великобритания, кипр, таиланд, сша, греция
15:12 05.01.2022
 
Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году

Большинство мечтающих о путешествиях туристов назвали самой желанной страной Италию

© Pixabay / MichelleraponiВенеция
Венеция - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© Pixabay / Michelleraponi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны хотели бы посетить в 2022 году, если границы будут открыты, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 2,8 тысячи пользователей и выяснили, что больше всего они желали бы отправиться в Италию. Так ответили 18 процентов респондентов.
На втором месте по популярности — Испания, которой отдают предпочтение девять процентов участников опроса. По шесть процентов голосов набрали США и Таиланд.
По пять процентов — Германия, Чехия и Греция. Финляндия и Белоруссия интересует по четыре процента респондентов.
Кипр, Турция, Египет, Грузия и Великобритания набрали по три процента голосов. По два процента опрошенных выбрали Абхазию, Индонезию и ОАЭ. Остальные туристы называли другие страны.
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