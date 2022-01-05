https://ria.ru/20220105/puteshestviya-1766630407.html

Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году

Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году - РИА Новости, 05.01.2022

Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны хотели бы посетить в 2022 году, если границы будут открыты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T15:12

2022-01-05T15:12

2022-01-05T15:12

туризм

грузия

испания

италия

оаэ

чехия

финляндия

германия

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны хотели бы посетить в 2022 году, если границы будут открыты, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2,8 тысячи пользователей и выяснили, что больше всего они желали бы отправиться в Италию. Так ответили 18 процентов респондентов.На втором месте по популярности — Испания, которой отдают предпочтение девять процентов участников опроса. По шесть процентов голосов набрали США и Таиланд.По пять процентов — Германия, Чехия и Греция. Финляндия и Белоруссия интересует по четыре процента респондентов.Кипр, Турция, Египет, Грузия и Великобритания набрали по три процента голосов. По два процента опрошенных выбрали Абхазию, Индонезию и ОАЭ. Остальные туристы называли другие страны.

https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html

грузия

испания

италия

оаэ

чехия

финляндия

германия

индонезия

египет

турция

абхазия

великобритания

кипр

таиланд

сша

греция

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