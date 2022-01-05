https://ria.ru/20220105/puteshestviya-1766630407.html
Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году
Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году - РИА Новости, 05.01.2022
Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны хотели бы посетить в 2022 году, если границы будут открыты, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T15:12
2022-01-05T15:12
2022-01-05T15:12
туризм
грузия
испания
италия
оаэ
чехия
финляндия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602644124_0:20:1920:1100_1920x0_80_0_0_9f7af3d075722fa7ec2a1f46e290dfaa.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны хотели бы посетить в 2022 году, если границы будут открыты, сообщает Туту.ру.Специалисты компании провели исследование среди 2,8 тысячи пользователей и выяснили, что больше всего они желали бы отправиться в Италию. Так ответили 18 процентов респондентов.На втором месте по популярности — Испания, которой отдают предпочтение девять процентов участников опроса. По шесть процентов голосов набрали США и Таиланд.По пять процентов — Германия, Чехия и Греция. Финляндия и Белоруссия интересует по четыре процента респондентов.Кипр, Турция, Египет, Грузия и Великобритания набрали по три процента голосов. По два процента опрошенных выбрали Абхазию, Индонезию и ОАЭ. Остальные туристы называли другие страны.
https://ria.ru/20211218/maldivy-1764115599.html
грузия
испания
италия
оаэ
чехия
финляндия
германия
индонезия
египет
турция
абхазия
великобритания
кипр
таиланд
сша
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602644124_458:153:1721:1100_1920x0_80_0_0_20c8ad6baeff8d217929b1faca16eef6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, испания, италия, оаэ, чехия, финляндия, германия, новости - туризм, туризм, индонезия, египет, турция, абхазия, великобритания, кипр, таиланд, сша, греция
Туристы рассказали, куда хотели бы отправиться в путешествие в 2022 году
Большинство мечтающих о путешествиях туристов назвали самой желанной страной Италию
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какие страны хотели бы посетить в 2022 году, если границы будут открыты, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследование среди 2,8 тысячи пользователей и выяснили, что больше всего они желали бы отправиться в Италию. Так ответили 18 процентов респондентов.
На втором месте по популярности — Испания, которой отдают предпочтение девять процентов участников опроса. По шесть процентов голосов набрали США и Таиланд.
По пять процентов — Германия, Чехия и Греция. Финляндия и Белоруссия интересует по четыре процента респондентов.
Кипр, Турция, Египет, Грузия и Великобритания набрали по три процента голосов. По два процента опрошенных выбрали Абхазию, Индонезию и ОАЭ. Остальные туристы называли другие страны.