https://ria.ru/20220105/puteshestviya-1766611043.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в 2021 году

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в 2021 году - РИА Новости, 05.01.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в 2021 году

Эксперты рассказали, куда российские туристы чаще всего путешествовали на автобусах в прошлом году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T10:55

2022-01-05T10:55

2022-01-05T10:55

туризм

казань

санкт-петербург

воронеж

ростов-на-дону

симферополь

краснодар

москва

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда российские туристы чаще всего путешествовали на автобусах в прошлом году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователями билетов и выяснили, что самым популярным маршрутом была Москва. Ее выбирали 15,4 процента путешественников. В Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону ездили 3,6 и три процента клиентов соответственно. Интерес к этим направлениям за год снизился более чем на десять процентов.В список наиболее востребованных вошли Краснодар, Казань, Симферополь и Воронеж. Их доля в структуре продаж от 1,8 до 2,6 процента, но спрос на путешествия в три последних значительно вырос: на 44, 27 и 29 процентов соответственно.Средняя цена билета на автобус в 2021 году не изменилась и составила 1,5 тысячи рублей, сообщают аналитики. Путешествия большинство пользователей планировали ближе к дате поездки: около 70 процентов клиентов сервиса приобретали проездные документы за три дня до отправления.

https://ria.ru/20220105/otpusk-1766599197.html

казань

санкт-петербург

воронеж

ростов-на-дону

симферополь

краснодар

москва

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