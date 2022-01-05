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Туризм
https://ria.ru/20220105/puteshestviya-1766611043.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в 2021 году
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в 2021 году - РИА Новости, 05.01.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в 2021 году
Эксперты рассказали, куда российские туристы чаще всего путешествовали на автобусах в прошлом году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T10:55
2022-01-05T10:55
туризм
казань
санкт-петербург
воронеж
ростов-на-дону
симферополь
краснодар
москва
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда российские туристы чаще всего путешествовали на автобусах в прошлом году, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователями билетов и выяснили, что самым популярным маршрутом была Москва. Ее выбирали 15,4 процента путешественников. В Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону ездили 3,6 и три процента клиентов соответственно. Интерес к этим направлениям за год снизился более чем на десять процентов.В список наиболее востребованных вошли Краснодар, Казань, Симферополь и Воронеж. Их доля в структуре продаж от 1,8 до 2,6 процента, но спрос на путешествия в три последних значительно вырос: на 44, 27 и 29 процентов соответственно.Средняя цена билета на автобус в 2021 году не изменилась и составила 1,5 тысячи рублей, сообщают аналитики. Путешествия большинство пользователей планировали ближе к дате поездки: около 70 процентов клиентов сервиса приобретали проездные документы за три дня до отправления.
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казань, санкт-петербург, воронеж, ростов-на-дону, симферополь, краснодар, москва, новости - туризм, туризм, куда поехать
10:55 05.01.2022
 
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусе в 2021 году

Две столицы названы самыми востребованные направлениями для путешествий на автобусе

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда российские туристы чаще всего путешествовали на автобусах в прошлом году, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирования пользователями билетов и выяснили, что самым популярным маршрутом была Москва. Ее выбирали 15,4 процента путешественников. В Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону ездили 3,6 и три процента клиентов соответственно. Интерес к этим направлениям за год снизился более чем на десять процентов.
В список наиболее востребованных вошли Краснодар, Казань, Симферополь и Воронеж. Их доля в структуре продаж от 1,8 до 2,6 процента, но спрос на путешествия в три последних значительно вырос: на 44, 27 и 29 процентов соответственно.
Средняя цена билета на автобус в 2021 году не изменилась и составила 1,5 тысячи рублей, сообщают аналитики. Путешествия большинство пользователей планировали ближе к дате поездки: около 70 процентов клиентов сервиса приобретали проездные документы за три дня до отправления.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
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ТуризмКазаньСанкт-ПетербургВоронежРостов-на-ДонуСимферопольКраснодарМоскваНовости - ТуризмТуризмкуда поехать
 
 
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