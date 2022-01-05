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01:17 05.01.2022 (обновлено: 01:43 05.01.2022)
Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли, слышны редкие взрывы светошумовых гранат
© REUTERS / Pavel MikheyevСотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, Казахстан
АЛМА-АТА, 5 янв — РИА Новости. Массовые акции протеста, охватившие Алма-Ату во вторник вечером, к 04.30 утра среды (01.30 мск) практически прекратились, главные площади города опустели, а взрывы светошумовых гранат еще слышны, но их интенсивность снизилась, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что несанкционированные шествия, переросшие в стычки с полицией и массовыми беспорядками, возникли на окраине города. По оценкам очевидцев и СМИ, несколько сотен человек прошли маршем по одной из центральных улиц города в направлении Площади республики — центральной площади, на которой расположена городская администрация и местная резиденция главы государства.
Именно эта площадь стала местом основного противостояния участников беспорядков и представителей силовых органов. Правоохранители применили светошумовые гранаты и, предположительно, слезоточивый газ, чтобы рассеять толпу и освободить площадь от протестующих.
Позже разрозненные группы манифестантов продолжили протесты на прилегающих улицах и других площадях города. В социальных сетях появились видео, из которых следовало, что несколько полицейских автомашин были разбиты и сожжены.
Правоохранительные органы и власти города пока не сообщали информацию о количестве возможных пострадавших, материальном ущербе и числе задержанных.
Вчера, 21:11Казахстан поджигают с помощью сжиженного газа
В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области (нефтедобывающий регион на западе Казахстана) вышли на протесты против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил сформировать правительственную комиссию для рассмотрения ситуации. Она 4 января сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цену газа.
Однако протесты не затихли, а распространились и на другие города. В Алма-Ате — крупнейшем городе Казахстана — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения митингующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. Токаев призвал людей проявить благоразумие и не поддаваться на провокации изнутри и извне. Он отметил, что призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются незаконными. По его словам, "власть не падет", но стране "нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог".
Позднее президент ввел в Мангистауской области и Алма-Ате чрезвычайное положение до 19 января. Оно предусматривает комендантский час с 7.00 до 23.00; запрет массовых мероприятий и забастовок; запрет продавать оружие, боеприпасы и алкоголь; изъятие у людей оружия и боеприпасов; усиление охраны особо важных объектов. Также ограничен въезд и выезд из Алма-Аты, предписаны проверки документов, досмотры людей и транспорта.