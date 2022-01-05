https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766617734.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - РИА Новости, 05.01.2022

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2307, в Санкт-Петербурге - 1273, в Подмосковье - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T11:39

2022-01-05T11:39

2022-01-05T11:39

распространение коронавируса

общество

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2307, в Санкт-Петербурге - 1273, в Подмосковье - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2307, 2. Санкт-Петербург - 1273, 3. Московская область - 775", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 6, Камчатском крае - 6, Ненецком автономном округе - 3.

https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766616867.html

магаданская область

московская область (подмосковье)

москва

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