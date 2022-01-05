https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766617734.html
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве - РИА Новости, 05.01.2022
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2307, в Санкт-Петербурге - 1273, в Подмосковье - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 05.01.2022
2022-01-05T11:39
2022-01-05T11:39
2022-01-05T11:39
распространение коронавируса
общество
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417808_0:79:2935:1729_1920x0_80_0_0_3176f7d01d436d1b09fe858366cd84b1.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 2307, в Санкт-Петербурге - 1273, в Подмосковье - 775, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2307, 2. Санкт-Петербург - 1273, 3. Московская область - 775", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заболевания отмечено в Магаданской области - 6, Камчатском крае - 6, Ненецком автономном округе - 3.
https://ria.ru/20220105/koronavirus-1766616867.html
магаданская область
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417808_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_428eb8da1d53cd7fc7ec65b7a60fad8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, магаданская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявили в Москве — 2307