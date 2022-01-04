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В Бразилии выявили случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

В Бразилии выявили случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022

В Бразилии выявили случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19

Бразильские медики выявили в понедельник четыре случая "флуроны" - одновременного заражения гриппом и коронавирусом, которое было впервые обнаружено в Израиле 1 РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T05:39

2022-01-04T05:39

2022-01-04T05:40

распространение коронавируса

в мире

сша

бразилия

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мехико

коронавирус covid-19

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МЕХИКО, 4 янв - РИА Новости. Бразильские медики выявили в понедельник четыре случая "флуроны" - одновременного заражения гриппом и коронавирусом, которое было впервые обнаружено в Израиле 1 января, это первые такие случаи в Америке."По меньшей мере в трех штатах Бразилии - Рио-де-Жанейро, Сеаре и Сан-Паулу - сообщили о случаях положительных тестов как на COVID, так и на грипп, что называется "флурона". Эксперты говорят, что наблюдается тенденция к увеличению числа случаев двойного инфицирования", - говорится в материале портала G1.

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рио-де-жанейро (город)

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в мире, сша, бразилия, рио-де-жанейро (город), мехико, коронавирус covid-19