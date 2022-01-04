Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220104/zakharova-1766542943.html
Обороноспособность Сербии зависит от реакции России, заявила Захарова
Обороноспособность Сербии зависит от реакции России, заявила Захарова - РИА Новости, 04.01.2022
Обороноспособность Сербии зависит от реакции России, заявила Захарова
Обороноспособность Сербии во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране, напомнила официальный... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T13:07
2022-01-04T13:07
сша
белград (город)
сербия
нато
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e1c74a82f091d0c9960441883913c52.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Обороноспособность Сербии во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова натовского адмирала из США Роберта Берка."Интересное заявление сделал натовский адмирал американец Роберт Берк в интервью сербскому журналу "Курир" в ходе визита в Белград. По его словам, "Альянс поддерживает проводимые Сербией реформы с целью укрепления обороноспособности страны". Хотелось бы напомнить Берку и всем его коллегам по натовскому несчастью 2 важных факта. Обороноспособность Сербии. Она в последние лет, наверное, двести во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране", - отметила в Telegram-канале Захарова.Кроме того, представитель МИД указала на факт внешних угроз Сербии. "По странному стечению обстоятельств все, кто нападал на Сербию, сейчас входят в НАТО", - уточнила Захарова."Если Берк знает историю, то своим заявлением он приветствует поставки Россией Сербии вооружений (например, противотанковых комплексов "Корнет") и очень надеется, что они остудят пыл горячих голов Альянса, которые мутят воду на Балканах. Хуже, но привычнее, если не знает", - заключила представитель МИД.
https://radiosputnik.ria.ru/20211231/posolstvo-1766321250.html
сша
белград (город)
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739473676_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_82331b68c432a66d46e5b44da03b453a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, белград (город), сербия, нато, мария захарова, россия
13:07 04.01.2022
 
Обороноспособность Сербии зависит от реакции России, заявила Захарова

Представитель МИД Захарова: обороноспособность Сербии зависит от реакции России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Обороноспособность Сербии во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова натовского адмирала из США Роберта Берка.
"Интересное заявление сделал натовский адмирал американец Роберт Берк в интервью сербскому журналу "Курир" в ходе визита в Белград. По его словам, "Альянс поддерживает проводимые Сербией реформы с целью укрепления обороноспособности страны". Хотелось бы напомнить Берку и всем его коллегам по натовскому несчастью 2 важных факта. Обороноспособность Сербии. Она в последние лет, наверное, двести во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране", - отметила в Telegram-канале Захарова.
Кроме того, представитель МИД указала на факт внешних угроз Сербии. "По странному стечению обстоятельств все, кто нападал на Сербию, сейчас входят в НАТО", - уточнила Захарова.
"Если Берк знает историю, то своим заявлением он приветствует поставки Россией Сербии вооружений (например, противотанковых комплексов "Корнет") и очень надеется, что они остудят пыл горячих голов Альянса, которые мутят воду на Балканах. Хуже, но привычнее, если не знает", - заключила представитель МИД.
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
31 декабря 2021, 18:25В мире
Посольство РФ в Сербии отреагировало на ситуацию с сотрудником ООН в Косово
 
СШАБелград (город)СербияНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:37Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания России
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Кулеба назвал визит Борреля на Донбасс частью сдерживания РоссииБлинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля