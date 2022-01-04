https://ria.ru/20220104/zakharova-1766542943.html

Обороноспособность Сербии зависит от реакции России, заявила Захарова

Обороноспособность Сербии зависит от реакции России, заявила Захарова - РИА Новости, 04.01.2022

Обороноспособность Сербии зависит от реакции России, заявила Захарова

Обороноспособность Сербии во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране, напомнила официальный... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T13:07

2022-01-04T13:07

2022-01-04T13:07

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белград (город)

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нато

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Обороноспособность Сербии во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране, напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова натовского адмирала из США Роберта Берка."Интересное заявление сделал натовский адмирал американец Роберт Берк в интервью сербскому журналу "Курир" в ходе визита в Белград. По его словам, "Альянс поддерживает проводимые Сербией реформы с целью укрепления обороноспособности страны". Хотелось бы напомнить Берку и всем его коллегам по натовскому несчастью 2 важных факта. Обороноспособность Сербии. Она в последние лет, наверное, двести во многом зависит от того, как скоро Россия отреагирует на внешние угрозы этой южнославянской стране", - отметила в Telegram-канале Захарова.Кроме того, представитель МИД указала на факт внешних угроз Сербии. "По странному стечению обстоятельств все, кто нападал на Сербию, сейчас входят в НАТО", - уточнила Захарова."Если Берк знает историю, то своим заявлением он приветствует поставки Россией Сербии вооружений (например, противотанковых комплексов "Корнет") и очень надеется, что они остудят пыл горячих голов Альянса, которые мутят воду на Балканах. Хуже, но привычнее, если не знает", - заключила представитель МИД.

https://radiosputnik.ria.ru/20211231/posolstvo-1766321250.html

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белград (город)

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сша, белград (город), сербия, нато, мария захарова, россия