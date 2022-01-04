https://ria.ru/20220104/vaktsinatsiya-1766527479.html

Священник назвал бредом слухи о чипировании во время вакцинации

Священник назвал бредом слухи о чипировании во время вакцинации - РИА Новости, 04.01.2022

Священник назвал бредом слухи о чипировании во время вакцинации

Cвященник Владимир Духович, руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике и кандидат... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T09:16

2022-01-04T09:16

2022-01-04T12:34

общество

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766157833_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_57a8f383ff1074435ab5aae89ff0c431.jpg

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Cвященник Владимир Духович, руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике и кандидат биологических наук, прокомментировал слухи о чипировании во время вакцинации. "То, что в геном человека можно встроить микросхему, чип — это бред! Все равно как утверждать, что в автомобиль можно всунуть кошку и она начнет там работать", — сказал он в интервью РИА Новости.Он также отметил, что есть технологии, позволяющие вносить изменения в геном, то есть редактировать его, — например, система CRISPR/Cas9."Есть и такие люди, которые опасаются диверсий, что, дескать, вместо укола "Спутником V" им вколют эту систему и начнут ими управлять. В реальности это вообще из разных областей. Вакцинация совсем не этот случай", — подчеркнул Духович.По его словам, CRISPR/Cas9 — это, образно говоря, "генетические ножницы"."Система позволяет редактировать геном взрослого человека, ее используют для лечения генетических болезней. Это очень сложная процедура, которая пока доступна лишь в нескольких научных центрах в мире. Ее выполняют в специальных лабораториях, а не в поликлиниках. CRISPR/Cas9 нельзя просто вколоть шприцем, как вакцину", — заключил собеседник агентства.Ранее он призвал опасаться не QR-кодов, а грехов — в частности, безразличия к ближним, которое проявляется в наплевательском отношении к вакцинации и санитарным требованиям.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211231/vaktsinatsiya-1766276395.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19