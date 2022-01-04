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Священник назвал бредом слухи о чипировании во время вакцинации
Священник назвал бредом слухи о чипировании во время вакцинации - РИА Новости, 04.01.2022
Священник назвал бредом слухи о чипировании во время вакцинации
Cвященник Владимир Духович, руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике и кандидат... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T09:16
2022-01-04T12:34
общество
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Cвященник Владимир Духович, руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике и кандидат биологических наук, прокомментировал слухи о чипировании во время вакцинации. "То, что в геном человека можно встроить микросхему, чип — это бред! Все равно как утверждать, что в автомобиль можно всунуть кошку и она начнет там работать", — сказал он в интервью РИА Новости.Он также отметил, что есть технологии, позволяющие вносить изменения в геном, то есть редактировать его, — например, система CRISPR/Cas9."Есть и такие люди, которые опасаются диверсий, что, дескать, вместо укола "Спутником V" им вколют эту систему и начнут ими управлять. В реальности это вообще из разных областей. Вакцинация совсем не этот случай", — подчеркнул Духович.По его словам, CRISPR/Cas9 — это, образно говоря, "генетические ножницы"."Система позволяет редактировать геном взрослого человека, ее используют для лечения генетических болезней. Это очень сложная процедура, которая пока доступна лишь в нескольких научных центрах в мире. Ее выполняют в специальных лабораториях, а не в поликлиниках. CRISPR/Cas9 нельзя просто вколоть шприцем, как вакцину", — заключил собеседник агентства.Ранее он призвал опасаться не QR-кодов, а грехов — в частности, безразличия к ближним, которое проявляется в наплевательском отношении к вакцинации и санитарным требованиям.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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общество, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
09:16 04.01.2022 (обновлено: 12:34 04.01.2022)
 
Священник назвал бредом слухи о чипировании во время вакцинации

Кандидат биологических наук, священник Духович: слухи о чипировании при вакцинации — бред

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Синодальной комиссии по биоэтике иерей Владимир Духович
Член Синодальной комиссии по биоэтике иерей Владимир Духович - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Cвященник Владимир Духович, руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике и кандидат биологических наук, прокомментировал слухи о чипировании во время вакцинации.
"То, что в геном человека можно встроить микросхему, чип — это бред! Все равно как утверждать, что в автомобиль можно всунуть кошку и она начнет там работать", — сказал он в интервью РИА Новости.
Он также отметил, что есть технологии, позволяющие вносить изменения в геном, то есть редактировать его, — например, система CRISPR/Cas9.
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"Есть и такие люди, которые опасаются диверсий, что, дескать, вместо укола "Спутником V" им вколют эту систему и начнут ими управлять. В реальности это вообще из разных областей. Вакцинация совсем не этот случай", — подчеркнул Духович.
По его словам, CRISPR/Cas9 — это, образно говоря, "генетические ножницы".
"Система позволяет редактировать геном взрослого человека, ее используют для лечения генетических болезней. Это очень сложная процедура, которая пока доступна лишь в нескольких научных центрах в мире. Ее выполняют в специальных лабораториях, а не в поликлиниках. CRISPR/Cas9 нельзя просто вколоть шприцем, как вакцину", — заключил собеседник агентства.
Ранее он призвал опасаться не QR-кодов, а грехов — в частности, безразличия к ближним, которое проявляется в наплевательском отношении к вакцинации и санитарным требованиям.
Читайте полный текст интервью >>
 
ОбществоКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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