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Прокуратура проверит данные о пострадавшей из-за падения льда девочке
Прокуратура проверит данные о пострадавшей из-за падения льда девочке - РИА Новости, 04.01.2022
Прокуратура проверит данные о пострадавшей из-за падения льда девочке
Прокуратура проверит информацию о том, что девочка получила ушибы из-за падения льда рядом с подъездом жилого дома в Центральном административном округе Москвы, РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T16:28
2022-01-04T16:28
2022-01-04T17:02
происшествия
москва
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о том, что девочка получила ушибы из-за падения льда рядом с подъездом жилого дома в Центральном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Сообщается, что прокуратура устанавливает обстоятельства обращения матери малолетней девочки в медучреждение. Со слов женщины, дочь получила ушибы, когда они выходили из подъезда дома на улице Садовая-Сухаревская, где убирали снег."Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, видно, как женщина выходит из подъезда с ребенком на руках, а на асфальт, пролетев прямо перед ними, падает глыба льда.
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происшествия, москва
16:28 04.01.2022 (обновлено: 17:02 04.01.2022)
Прокуратура проверит данные о пострадавшей из-за падения льда девочке
Прокуратура проверит данные о пострадавшей из-за падения льда девочке в центре Москвы
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости.
Прокуратура проверит информацию о том, что девочка получила ушибы из-за падения льда рядом с подъездом жилого дома в Центральном административном округе Москвы
, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
Сообщается, что прокуратура устанавливает обстоятельства обращения матери малолетней девочки в медучреждение. Со слов женщины, дочь получила ушибы, когда они выходили из подъезда дома на улице Садовая-Сухаревская, где убирали снег.
"Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, видно, как женщина выходит из подъезда с ребенком на руках, а на асфальт, пролетев прямо перед ними, падает глыба льда.