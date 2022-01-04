https://ria.ru/20220104/ushiby-1766561283.html

Прокуратура проверит данные о пострадавшей из-за падения льда девочке

Прокуратура проверит данные о пострадавшей из-за падения льда девочке - РИА Новости, 04.01.2022

Прокуратура проверит данные о пострадавшей из-за падения льда девочке

Прокуратура проверит информацию о том, что девочка получила ушибы из-за падения льда рядом с подъездом жилого дома в Центральном административном округе Москвы, РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T16:28

2022-01-04T16:28

2022-01-04T17:02

происшествия

москва

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию о том, что девочка получила ушибы из-за падения льда рядом с подъездом жилого дома в Центральном административном округе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Сообщается, что прокуратура устанавливает обстоятельства обращения матери малолетней девочки в медучреждение. Со слов женщины, дочь получила ушибы, когда они выходили из подъезда дома на улице Садовая-Сухаревская, где убирали снег."Прокуроры устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства, безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения, а также приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, видно, как женщина выходит из подъезда с ребенком на руках, а на асфальт, пролетев прямо перед ними, падает глыба льда.

https://ria.ru/20220104/moskva-1766549838.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва