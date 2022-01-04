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Религия
https://ria.ru/20220104/svyataya-1766204766.html
Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
Православные отмечают день святой покровительницы заключенных - РИА Новости, 04.01.2022
Православные отмечают день святой покровительницы заключенных
Во вторник Православная церковь чтит память святой Анастасии Узорешительницы. Верующие считают ее покровительницей заключенных и обращаются к ней с молитвой об... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T00:00
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религия
греция
религиозные праздники
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МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Во вторник Православная церковь чтит память святой Анастасии Узорешительницы. Верующие считают ее покровительницей заключенных и обращаются к ней с молитвой об избавлении от тяжких уз.Святая Анастасия родилась в III веке в семье богатых и знатных римлян. Ее мать была тайной христианкой и приобщила к вере дочь. После смерти матери ее отдали замуж за язычника. Однако, верная обету чистоты, Анастасия под предлогом болезни избегала супружеского ложа.Много времени святая посвящала помощи христианам, заключенным в темницу. Она кормила их, утешала и лечила раны. После смерти мужа подвижница осталась богатой вдовой. Она отправилась в странствие, во время которого проповедовала христианское учение. А своими деньгами помогала притесняемым властями христианам.Она так старательно заботилась об узниках в темнице и так печалилась об их участи, что в итоге выдала себя. Анастасию схватили и привели к языческому жрецу. Тот под страхом мученической смерти понуждал праведницу отказаться от веры во Христа. Однако она, нисколько не сомневаясь, выбрала пытки и смерть.Но случилось так, что жреца внезапно поразила слепота. После его смерти Анастасия обрела свободу. Вскоре ее приютила молодая христианка. Однако ее муж-язычник выдал Анастасию властям. Несколько месяцев праведницу морили голодом, но она оставалась жива. Тогда Анастасию посадили в корабль с пробитым дном и отправили в море на верную смерть. Однако случилось чудо – судно вернулось к берегу.Тогда язычники сожгли Анастасию заживо. Произошло это в 304 году. Согласно преданию, останки святой остались не тронуты огнем. Их похоронили по христианскому обычаю, а на месте казни возвели храм. Сегодня чудотворные мощи святой хранятся в Константинополе и Греции. Поскольку при жизни Анастасия оказывала помощь узникам в темнице, верующие стали почитать ее как покровительницу всех заключенных. Поэтому святую и называют Узорешительницей.
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греция, религиозные праздники
00:00 04.01.2022
 

Православные отмечают день святой покровительницы заключенных

© Общественное достояниеАнастасия Узорешительница. Византийская икона XV века. Государственный Эрмитаж
Анастасия Узорешительница. Византийская икона XV века. Государственный Эрмитаж
© Общественное достояние
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв – РИА Новости. Во вторник Православная церковь чтит память святой Анастасии Узорешительницы. Верующие считают ее покровительницей заключенных и обращаются к ней с молитвой об избавлении от тяжких уз.
Святая Анастасия родилась в III веке в семье богатых и знатных римлян. Ее мать была тайной христианкой и приобщила к вере дочь. После смерти матери ее отдали замуж за язычника. Однако, верная обету чистоты, Анастасия под предлогом болезни избегала супружеского ложа.
Много времени святая посвящала помощи христианам, заключенным в темницу. Она кормила их, утешала и лечила раны. После смерти мужа подвижница осталась богатой вдовой. Она отправилась в странствие, во время которого проповедовала христианское учение. А своими деньгами помогала притесняемым властями христианам.
Она так старательно заботилась об узниках в темнице и так печалилась об их участи, что в итоге выдала себя. Анастасию схватили и привели к языческому жрецу. Тот под страхом мученической смерти понуждал праведницу отказаться от веры во Христа. Однако она, нисколько не сомневаясь, выбрала пытки и смерть.
Но случилось так, что жреца внезапно поразила слепота. После его смерти Анастасия обрела свободу. Вскоре ее приютила молодая христианка. Однако ее муж-язычник выдал Анастасию властям. Несколько месяцев праведницу морили голодом, но она оставалась жива. Тогда Анастасию посадили в корабль с пробитым дном и отправили в море на верную смерть. Однако случилось чудо – судно вернулось к берегу.
Тогда язычники сожгли Анастасию заживо. Произошло это в 304 году. Согласно преданию, останки святой остались не тронуты огнем. Их похоронили по христианскому обычаю, а на месте казни возвели храм. Сегодня чудотворные мощи святой хранятся в Константинополе и Греции. Поскольку при жизни Анастасия оказывала помощь узникам в темнице, верующие стали почитать ее как покровительницу всех заключенных. Поэтому святую и называют Узорешительницей.
Памятник Андрею Первозванному в Херсонесе Таврическом - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 00:01Религия
Православные отмечают день святого покровителя России
 
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