https://ria.ru/20220104/shtamm-1766520648.html

Вот и все. Ученые выявили очередной штамм коронавируса

На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса - РИА Новости, 04.01.2022

Вот и все. Ученые выявили очередной штамм коронавируса

Специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T03:05

2022-01-04T03:05

2022-01-04T16:12

распространение коронавируса

в мире

камерун

марсель

франция

здоровье

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.По словам ученых, у 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию".Новый вариант вируса получил обозначение B.1.640.2. Впервые его выявили в ноябре у человека, вернувшегося из Камеруна. Анализ генома обнаружил 46 мутаций, уточняют исследователи.Сейчас во Франции распространяется омикрон-штамм, который впервые выявили в начале ноября в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую трансмиссивность и устойчивость к иммунитету: им могут заражаться в том числе переболевшие и вакцинированные. По мнению специалистов, омикрон-штамм вытеснит господствовавший до сих пор вариант "дельта".Во многих странах "омикрон" уже привел к значительному росту заболеваемости — так, во Франции в последние дни 2021 года фиксировалось более 200 тысяч заражений за сутки. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, январь будет трудным месяцем для французских больниц.

https://ria.ru/20220103/omikron-1766456593.html

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в мире, камерун, марсель, франция, здоровье, коронавирус covid-19