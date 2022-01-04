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Вот и все. Ученые выявили очередной штамм коронавируса
На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса - РИА Новости, 04.01.2022
Вот и все. Ученые выявили очередной штамм коронавируса
Специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T03:05
2022-01-04T03:05
2022-01-04T16:12
распространение коронавируса
в мире
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марсель
франция
здоровье
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Специалисты из Института инфекционных заболеваний в Марселе (IHU) обнаружили у жителей города новый штамм коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.По словам ученых, у 12 человек тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показали "нетипичную комбинацию".Новый вариант вируса получил обозначение B.1.640.2. Впервые его выявили в ноябре у человека, вернувшегося из Камеруна. Анализ генома обнаружил 46 мутаций, уточняют исследователи.Сейчас во Франции распространяется омикрон-штамм, который впервые выявили в начале ноября в Ботсване и ЮАР. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую трансмиссивность и устойчивость к иммунитету: им могут заражаться в том числе переболевшие и вакцинированные. По мнению специалистов, омикрон-штамм вытеснит господствовавший до сих пор вариант "дельта".Во многих странах "омикрон" уже привел к значительному росту заболеваемости — так, во Франции в последние дни 2021 года фиксировалось более 200 тысяч заражений за сутки. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, январь будет трудным месяцем для французских больниц.
https://ria.ru/20220103/omikron-1766456593.html
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в мире, камерун, марсель, франция, здоровье, коронавирус covid-19
03:05 04.01.2022 (обновлено: 16:12 04.01.2022)
На юге Франции обнаружили новый штамм коронавируса
В Марселе ученые выявили новый штамм коронавируса IHU у 12 человек