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В США собрались уничтожить Байдена и "Северный поток — 2" одним ударом
СМИ: cенат США может принять новые санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.01.2022
В США собрались уничтожить Байдена и "Северный поток — 2" одним ударом
Сенаторы от Республиканской партии США уверены в принятии санкций против "Северного потока — 2", предложенные представителем Техаса Тедом Крузом, сообщает... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T03:01
2022-01-04T03:01
2022-01-04T09:06
в мире
сша
джо байден
сенат сша
северный поток — 2
тед круз (сенатор от штата техас)
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сенаторы от Республиканской партии США уверены в принятии санкций против "Северного потока — 2", предложенные представителем Техаса Тедом Крузом, сообщает Politico со ссылкой на источник в партии.По информации портала, для принятия законопроекта необходимо 60 голосов, голосование должно пройти до 14 января.Согласно законопроекту сенатора Круза, санкции против российского газопровода должны ввести в течение 15 дней после утверждения документа. Кроме того, Конгресс получит право провести голосование за повторное введение ограничительных мер, если президент США Джо Байден решит отменить их.Как уточняется, голосование — это часть сделки по утверждению номинаций Байдена на посты в Госдепе. По утверждению издания, в случае отказа от санкций против "Северного потока — 2" республиканец Круз обещал тормозить утверждение десятков номинантов.Круз — автор наиболее жестких санкций против газопровода. Он недоволен тем, что нынешняя администрация освободила от ограничений некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации последствий его запуска для энергетической безопасности Европы.
https://ria.ru/20220103/mid-1766468674.html
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в мире, сша, джо байден, сенат сша, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), россия
03:01 04.01.2022 (обновлено: 09:06 04.01.2022)
СМИ: cенат США может принять новые санкции против "Северного потока — 2"
Politico: сенат США хочет до 14 января принять санкции по газопроводу "Северный поток — 2"