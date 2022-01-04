https://ria.ru/20220104/sanktsii-1766520473.html

В США собрались уничтожить Байдена и "Северный поток — 2" одним ударом

СМИ: cенат США может принять новые санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.01.2022

В США собрались уничтожить Байдена и "Северный поток — 2" одним ударом

Сенаторы от Республиканской партии США уверены в принятии санкций против "Северного потока — 2", предложенные представителем Техаса Тедом Крузом, сообщает... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T03:01

2022-01-04T03:01

2022-01-04T09:06

в мире

сша

джо байден

сенат сша

северный поток — 2

тед круз (сенатор от штата техас)

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сенаторы от Республиканской партии США уверены в принятии санкций против "Северного потока — 2", предложенные представителем Техаса Тедом Крузом, сообщает Politico со ссылкой на источник в партии.По информации портала, для принятия законопроекта необходимо 60 голосов, голосование должно пройти до 14 января.Согласно законопроекту сенатора Круза, санкции против российского газопровода должны ввести в течение 15 дней после утверждения документа. Кроме того, Конгресс получит право провести голосование за повторное введение ограничительных мер, если президент США Джо Байден решит отменить их.Как уточняется, голосование — это часть сделки по утверждению номинаций Байдена на посты в Госдепе. По утверждению издания, в случае отказа от санкций против "Северного потока — 2" республиканец Круз обещал тормозить утверждение десятков номинантов.Круз — автор наиболее жестких санкций против газопровода. Он недоволен тем, что нынешняя администрация освободила от ограничений некоторых ключевых участников проекта, смирилась с его существованием и теперь предлагает сосредоточиться на минимизации последствий его запуска для энергетической безопасности Европы.

https://ria.ru/20220103/mid-1766468674.html

https://ria.ru/20220103/sanktsii-1766470109.html

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в мире, сша, джо байден, сенат сша, северный поток — 2, тед круз (сенатор от штата техас), россия