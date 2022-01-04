https://ria.ru/20220104/samolet-1766569094.html
СМИ: во Франции предъявили обвинения по делу о крушении Boeing в Египте
СМИ: во Франции предъявили обвинения по делу о крушении Boeing в Египте - РИА Новости, 04.01.2022
СМИ: во Франции предъявили обвинения по делу о крушении Boeing в Египте
Во Франции впервые предъявлены обвинения в рамках расследования дела о крушении самолета Boeing 737 под египетским Шарм-эш-Шейхом в начале 2004 года, жертвами... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T18:09
2022-01-04T18:09
2022-01-04T20:00
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ПАРИЖ, 4 янв - РИА Новости. Во Франции впервые предъявлены обвинения в рамках расследования дела о крушении самолета Boeing 737 под египетским Шарм-эш-Шейхом в начале 2004 года, жертвами которого стали почти 150 человек, сообщает газета Parisien со ссылкой на свои данные.В октябре 2019 года апелляционный суд Парижа постановил возобновить расследование крушения Boeing 737 под Шарм-эш-Шейхом. В июле 2017 года следователь в парижском пригороде Бобиньи закрыл дело без предъявления обвинений. Он последовал рекомендации прокуратуры, посчитавшей, что авиакатастрофа произошла в результате ошибок погибших пилотов."По нашим данным, спустя почти 18 лет после крушения под Шарм-эш-Шейхом, в результате которого погибло 148 человек, в том числе 134 француза, 3 января 2004 года, бывшему генеральному директору египетской авиакомпании Flash Airlines, эксплуатировавшей воздушное судно, в декабре 2021 года в Париже были предъявлены обвинения в "непредумышленных убийствах". Это первое предъявление обвинений в этом обширном деле. После нескольких неудачных попыток Мохамед Нур явился в суд в сентябре 2021 года", - сообщает газета во вторник.Отмечается, что Нур проходил по делу в качестве свидетеля, однако следственный судья из отдела по групповым несчастным случаям суда Парижа, занимающийся этим делом, счел, что обвинений теперь достаточно, чтобы изменить его статус. Нур оспаривает обвинения в свой адрес.Самолет египетской бюджетной авиакомпании Flash Airlines вылетел из курортного города на Синае утром 3 января 2004 года по маршруту Каир-Париж. После набора высоты, он резко снизился, а затем упал в море. На борту авиалайнера находилось 148 человек, в основном французские туристы.
https://ria.ru/20211014/dreamliner-1754598565.html
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в мире, париж, франция, boeing 737, шарм-эш-шейх, новости - туризм
18:09 04.01.2022 (обновлено: 20:00 04.01.2022)
СМИ: во Франции предъявили обвинения по делу о крушении Boeing в Египте
Parisien: во Франции предъявили обвинения по делу о крушении Boeing в Египте в 2004 году
ПАРИЖ, 4 янв - РИА Новости.
Во Франции
впервые предъявлены обвинения в рамках расследования дела о крушении самолета Boeing 737
под египетским Шарм-эш-Шейхом
в начале 2004 года, жертвами которого стали почти 150 человек, сообщает газета Parisien
со ссылкой на свои данные.
В октябре 2019 года апелляционный суд Парижа
постановил возобновить расследование крушения Boeing 737 под Шарм-эш-Шейхом. В июле 2017 года следователь в парижском пригороде Бобиньи закрыл дело без предъявления обвинений. Он последовал рекомендации прокуратуры, посчитавшей, что авиакатастрофа произошла в результате ошибок погибших пилотов.
"По нашим данным, спустя почти 18 лет после крушения под Шарм-эш-Шейхом, в результате которого погибло 148 человек, в том числе 134 француза, 3 января 2004 года, бывшему генеральному директору египетской авиакомпании Flash Airlines, эксплуатировавшей воздушное судно, в декабре 2021 года в Париже были предъявлены обвинения в "непредумышленных убийствах". Это первое предъявление обвинений в этом обширном деле. После нескольких неудачных попыток Мохамед Нур явился в суд в сентябре 2021 года", - сообщает газета во вторник.
Отмечается, что Нур проходил по делу в качестве свидетеля, однако следственный судья из отдела по групповым несчастным случаям суда Парижа, занимающийся этим делом, счел, что обвинений теперь достаточно, чтобы изменить его статус. Нур оспаривает обвинения в свой адрес.
Самолет египетской бюджетной авиакомпании Flash Airlines вылетел из курортного города на Синае утром 3 января 2004 года по маршруту Каир-Париж. После набора высоты, он резко снизился, а затем упал в море. На борту авиалайнера находилось 148 человек, в основном французские туристы.