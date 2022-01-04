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Не толкайте Путина. В Британии предупредили о последствиях провокации России
В Британии призвали "не смешить Путина" попытками угрожать России - РИА Новости, 04.01.2022
Не толкайте Путина. В Британии предупредили о последствиях провокации России
Читатели газеты The Telegraph жестко раскритиковали депутата британского парламента Роберта Дженрика за призыв возглавить антироссийское движение европейских... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T09:49
2022-01-04T12:38
в мире
украина
сша
великобритания
владимир путин
евросоюз
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россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph жестко раскритиковали депутата британского парламента Роберта Дженрика за призыв возглавить антироссийское движение европейских стран.Поводом для обсуждения послужила статья, в которой политик предлагает Европе объединиться и ввести жесткие ограничения против российской экономики.Большинство пользователей выступили категорически против этой инициативы, отметив, что британская армия остановилась в развитии на уровне 1820-х годов."Мы угрожаем России истощенными ВС, ободранными десятилетиями сокращения их численности и нехваткой финансирования? Я полагаю, Путин может умереть со смеху", — написал Simon Long.Другие комментаторы призвали власти заняться внутренними проблемами и не вмешиваться в отношения Москвы и Киева."Если Евросоюз хочет, чтобы Украина стала частью экспансии на восток, то пусть сами этим занимаются. Brexit позволил нам не ввязываться в такие глупости", — подчеркнул Piggy Boon.Некоторые читатели обвинили США, ЕС и ООН в умышленной провокации Кремля."Они выстраивают армию на ее границе, в то время как Россия остается в пределах своих границ и занимается своими делами", — убежден Jude James.Пользователь под ником Patricia Masters, со своей стороны, предупредила об опасности бесконечной "демонизации" России.В последнее время западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке "нападения" на Украину. В Кремле убеждены, что такие выпады нужны только как предлог для развертывания у российских границ сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
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в мире, украина, сша, великобритания, владимир путин, евросоюз, нато, россия
09:49 04.01.2022 (обновлено: 12:38 04.01.2022)
 
В Британии призвали "не смешить Путина" попытками угрожать России

Читатели The Telegraph потребовали прекратить демонизацию и провокацию России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Российские военные
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph жестко раскритиковали депутата британского парламента Роберта Дженрика за призыв возглавить антироссийское движение европейских стран.
Поводом для обсуждения послужила статья, в которой политик предлагает Европе объединиться и ввести жесткие ограничения против российской экономики.
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Большинство пользователей выступили категорически против этой инициативы, отметив, что британская армия остановилась в развитии на уровне 1820-х годов.

"У нас лошадей больше, чем танков, ВМФ состоит всего из 18 кораблей, а у Королевских ВВС самолеты и ракеты закончатся примерно за три дня серьезного конфликта", — считает Heinz Guderian, который назвал Великобританию "военным карликом".

"Мы угрожаем России истощенными ВС, ободранными десятилетиями сокращения их численности и нехваткой финансирования? Я полагаю, Путин может умереть со смеху", — написал Simon Long.
Другие комментаторы призвали власти заняться внутренними проблемами и не вмешиваться в отношения Москвы и Киева.
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"Если Евросоюз хочет, чтобы Украина стала частью экспансии на восток, то пусть сами этим занимаются. Brexit позволил нам не ввязываться в такие глупости", — подчеркнул Piggy Boon.

"Мы не в состоянии помешать тысячам потенциально враждебных преступников-нелегалов пересечь Ла-Манш. Как вы собираетесь решить эту проблему?" — задался вопросом Alex Charles.

Некоторые читатели обвинили США, ЕС и ООН в умышленной провокации Кремля.
"Они выстраивают армию на ее границе, в то время как Россия остается в пределах своих границ и занимается своими делами", — убежден Jude James.
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Пользователь под ником Patricia Masters, со своей стороны, предупредила об опасности бесконечной "демонизации" России.

"Если Британия не будет развертывать ядерное оружие, она не сможет ничем угрожать России, а если Путина подтолкнуть, то его армия галопом пронесется через Европу", — заключила она.

В последнее время западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке "нападения" на Украину. В Кремле убеждены, что такие выпады нужны только как предлог для развертывания у российских границ сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
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