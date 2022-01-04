https://ria.ru/20220104/provokatsii-1766529041.html

Не толкайте Путина. В Британии предупредили о последствиях провокации России

В Британии призвали "не смешить Путина" попытками угрожать России - РИА Новости, 04.01.2022

Не толкайте Путина. В Британии предупредили о последствиях провокации России

Читатели газеты The Telegraph жестко раскритиковали депутата британского парламента Роберта Дженрика за призыв возглавить антироссийское движение европейских... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T09:49

2022-01-04T09:49

2022-01-04T12:38

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph жестко раскритиковали депутата британского парламента Роберта Дженрика за призыв возглавить антироссийское движение европейских стран.Поводом для обсуждения послужила статья, в которой политик предлагает Европе объединиться и ввести жесткие ограничения против российской экономики.Большинство пользователей выступили категорически против этой инициативы, отметив, что британская армия остановилась в развитии на уровне 1820-х годов."Мы угрожаем России истощенными ВС, ободранными десятилетиями сокращения их численности и нехваткой финансирования? Я полагаю, Путин может умереть со смеху", — написал Simon Long.Другие комментаторы призвали власти заняться внутренними проблемами и не вмешиваться в отношения Москвы и Киева."Если Евросоюз хочет, чтобы Украина стала частью экспансии на восток, то пусть сами этим занимаются. Brexit позволил нам не ввязываться в такие глупости", — подчеркнул Piggy Boon.Некоторые читатели обвинили США, ЕС и ООН в умышленной провокации Кремля."Они выстраивают армию на ее границе, в то время как Россия остается в пределах своих границ и занимается своими делами", — убежден Jude James.Пользователь под ником Patricia Masters, со своей стороны, предупредила об опасности бесконечной "демонизации" России.В последнее время западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке "нападения" на Украину. В Кремле убеждены, что такие выпады нужны только как предлог для развертывания у российских границ сил НАТО. В Москве неоднократно подчеркивали, что никому не угрожают и ни на кого не собираются нападать, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.

https://radiosputnik.ria.ru/20220103/vtorzhenie-1766478184.html

https://ria.ru/20211231/ukraina-1766217208.html

https://ria.ru/20211227/voyna-1765732504.html

https://ria.ru/20211227/klimkin-1765714536.html

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в мире, украина, сша, великобритания, владимир путин, евросоюз, нато, россия