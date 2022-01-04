https://ria.ru/20220104/pozhar-1766560115.html

Три человека погибли при пожаре в Московской области

Три человека погибли при пожаре в Московской области - РИА Новости, 04.01.2022

Три человека погибли при пожаре в Московской области

Три человека погибли при пожаре в деревянном жилом доме в городском округе Красногорск Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T16:11

2022-01-04T16:11

2022-01-04T16:37

происшествия

московская область (подмосковье)

красногорск

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766561539_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_1faa4e841fe9911cacd4eeb6616fcf24.jpg

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в деревянном жилом доме в городском округе Красногорск Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, пожар в настоящее время уже ликвидирован. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливает следственная группа.Прокуратура Московской области проведет проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в поселке в Красногорске, сообщается в Telegram-канале ведомства."Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в городском округе Красногорск... В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства", - говорится в сообщении.Уточняется, что проверку проведет Красногорская городская прокуратура, также она контролирует соблюдение жилищных прав проживающих в многоквартирном доме. На место происшествия выехал заместитель красногорского городского прокурора.

https://ria.ru/20220103/sk-1766463402.html

https://ria.ru/20220104/pozhar-1766519713.html

московская область (подмосковье)

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), красногорск, жилье