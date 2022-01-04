16:11 04.01.2022 (обновлено: 16:37 04.01.2022)
Три человека погибли при пожаре в Московской области
Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Московской области
© Фото : ГУМЧС России по Московской областиПожар в деревянном жилом доме в городском округе Красногорск Московской области
© Фото : ГУМЧС России по Московской области
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в деревянном жилом доме в городском округе Красногорск Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате возгорания в деревянном жилом доме в поселке Светлые Горы погибли три человека", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пожар в настоящее время уже ликвидирован. Обстоятельства возгорания и личности погибших устанавливает следственная группа.
Прокуратура Московской области проведет проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в поселке в Красногорске, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном доме в городском округе Красногорск... В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проверку проведет Красногорская городская прокуратура, также она контролирует соблюдение жилищных прав проживающих в многоквартирном доме. На место происшествия выехал заместитель красногорского городского прокурора.