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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Мурманской области
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Мурманской области - РИА Новости, 04.01.2022
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Мурманской области
Ребенок и взрослый погибли при пожаре в частном жилом доме в Печенгском районе Мурманской области, еще один человек госпитализирован, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:59
2022-01-04T14:59
2022-01-04T14:59
происшествия
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жилье
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Ребенок и взрослый погибли при пожаре в частном жилом доме в Печенгском районе Мурманской области, еще один человек госпитализирован, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."При пожаре в частном жилом доме в населенном пункте Корзуново пострадали три человека, двое из них, в том числе ребенок, погибли", - сказал собеседник агентства.По его словам, еще один пострадавший при пожаре госпитализирован в больницу.
https://ria.ru/20220104/pozhar-1766519713.html
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происшествия, мурманская область, жилье
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Мурманской области
Два человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Мурманской области