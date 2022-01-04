https://ria.ru/20220104/pozhar-1766519713.html

При пожаре на юге Москвы погибли три человека

При пожаре на юге Москвы погибли три человека - РИА Новости, 04.01.2022

При пожаре на юге Москвы погибли три человека

Три человека погибли при пожаре в квартире в районе Царицыно на юге Москвы, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T01:52

2022-01-04T01:52

2022-01-04T10:46

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в квартире в районе Царицыно на юге Москвы, сообщил Следственный комитет.Один из них них выпрыгнул из окна, пытаясь спастись от огня, добавили правоохранительные органы."Ночью 4 января 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в городе Москве, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины, еще один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня, прыгнул с высоты пятого этажа, от полученных повреждений он скончался", — уточнили в СК.Следователи начали проверку.

https://ria.ru/20220102/pozhar-1766446199.html

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2022

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происшествия, москва, россия