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При пожаре на юге Москвы погибли три человека
При пожаре на юге Москвы погибли три человека - РИА Новости, 04.01.2022
При пожаре на юге Москвы погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в квартире в районе Царицыно на юге Москвы, сообщил Следственный комитет. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T01:52
2022-01-04T01:52
2022-01-04T10:46
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в квартире в районе Царицыно на юге Москвы, сообщил Следственный комитет.Один из них них выпрыгнул из окна, пытаясь спастись от огня, добавили правоохранительные органы."Ночью 4 января 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в городе Москве, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины, еще один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня, прыгнул с высоты пятого этажа, от полученных повреждений он скончался", — уточнили в СК.Следователи начали проверку.
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происшествия, москва, россия
01:52 04.01.2022 (обновлено: 10:46 04.01.2022)
При пожаре на юге Москвы погибли три человека
При пожаре в районе Царицыно на юге Москвы погибли три человека
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Три человека погибли при пожаре в квартире в районе Царицыно на юге Москвы
, сообщил Следственный комитет.
Один из них них выпрыгнул из окна, пытаясь спастись от огня, добавили правоохранительные органы.
"Ночью 4 января 2022 года в квартире жилого дома, расположенного по Кавказскому бульвару в городе Москве, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины, еще один мужчина 1982 года рождения, спасаясь от огня, прыгнул с высоты пятого этажа, от полученных повреждений он скончался", — уточнили в СК.
Следователи начали проверку.