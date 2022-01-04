https://ria.ru/20220104/pogoda-1766557338.html
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного снегопада
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного снегопада - РИА Новости, 04.01.2022
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного снегопада
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:39
2022-01-04T15:39
2022-01-04T15:40
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 21 часа 4 января до 21 часа 5 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также просят соблюдать осторожность и пешеходов.
https://ria.ru/20220104/moskva-1766549838.html
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общество, санкт-петербург, новый год, россия
15:39 04.01.2022 (обновлено: 15:40 04.01.2022)
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного снегопада
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень опасности в Петербурге из-за сильного снегопада