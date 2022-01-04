https://ria.ru/20220104/pogoda-1766557338.html

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного снегопада

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного снегопада - РИА Новости, 04.01.2022

В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за сильного снегопада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T15:39

2022-01-04T15:39

2022-01-04T15:40

общество

санкт-петербург

новый год

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за ожидаемого сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."По информации Росгидрометцентра России, с 21 часа 4 января до 21 часа 5 января на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снегопада с налипанием мокрого снега и обледенением", - говорится в сообщении.Городские власти просят водителей соблюдать осторожность при поездках, и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также просят соблюдать осторожность и пешеходов.

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общество, санкт-петербург, новый год, россия