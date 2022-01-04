https://ria.ru/20220104/oruzhie-1766532084.html
Судимым россиянам станет сложнее получить лицензию на оружие
Судимым россиянам станет сложнее получить лицензию на оружие - РИА Новости, 04.01.2022
Судимым россиянам станет сложнее получить лицензию на оружие
Требования для получения разрешения на оружие в 2022 году ужесточат для судимых и совершивших административные правонарушения граждан, соответствующие изменения РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T10:44
2022-01-04T10:44
2022-01-04T10:44
оружие
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Требования для получения разрешения на оружие в 2022 году ужесточат для судимых и совершивших административные правонарушения граждан, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года."Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации ... имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление; ... имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением (использованием) оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", - говорится в документе.Кроме того, в этот список вошли использование взрывных и имитирующих устройств, специально изготовленных технических средств, а также преступления с использованием разных видов наркотиков.Данная статья федерального закона также дополняется теми гражданами, кто имеет снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия; имеет судимость за терроризм, экстремизм, насилие в отношении несовершеннолетних; осужден более двух раз за преступления.Лицензию на оружие не смогут получить и те россияне, кто единожды совершил административное правонарушение, за которое предусмотрен арест, а также пойманные на употреблении наркотиков, пьяными за рулем или передавшие автомобиль употребившему спиртное - запрет будет действовать до истечения года с окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.Ранее такая мера для совершивших "административку" касалась только повторных правонарушений и тех граждан, что были пойманы на употреблении наркотиков - причем для них запрет был актуален до конца срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
https://ria.ru/20220102/oruzhie-1766409094.html
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оружие, россия
Судимым россиянам станет сложнее получить лицензию на оружие
Судимым россиянам с 2022 года станет сложнее получить лицензию на оружие
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Требования для получения разрешения на оружие в 2022 году ужесточат для судимых и совершивших административные правонарушения граждан, соответствующие изменения в федеральный закон "Об оружии" вступят в силу 29 июня 2022 года.
"Лицензия на приобретение оружия не выдается гражданам Российской Федерации
... имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление; ... имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением (использованием) оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", - говорится в документе.
Кроме того, в этот список вошли использование взрывных и имитирующих устройств, специально изготовленных технических средств, а также преступления с использованием разных видов наркотиков.
Данная статья федерального закона также дополняется теми гражданами, кто имеет снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия; имеет судимость за терроризм, экстремизм, насилие в отношении несовершеннолетних; осужден более двух раз за преступления.
Лицензию на оружие не смогут получить и те россияне, кто единожды совершил административное правонарушение, за которое предусмотрен арест, а также пойманные на употреблении наркотиков, пьяными за рулем или передавшие автомобиль употребившему спиртное - запрет будет действовать до истечения года с окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Ранее такая мера для совершивших "административку" касалась только повторных правонарушений и тех граждан, что были пойманы на употреблении наркотиков - причем для них запрет был актуален до конца срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.