https://ria.ru/20220104/omikron-1766529446.html
Священник рассказал, к чему может привести распространение "омикрона"
Священник рассказал, к чему может привести распространение "омикрона" - РИА Новости, 04.01.2022
Священник рассказал, к чему может привести распространение "омикрона"
Распространение омикрон штамма может привести к затуханию эпидемии, поскольку он может вытеснить остальные, рассказал в интервью РИА Новости руководитель группы РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T09:57
2022-01-04T09:57
2022-01-04T10:06
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омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Распространение омикрон штамма может привести к затуханию эпидемии, поскольку он может вытеснить остальные, рассказал в интервью РИА Новости руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.По его словам, "омикрон" теоретически может стать особенным штаммом, в нем произошли множественные мутации."Возьмем гипотетическую ситуацию: возникнет более заразный штамм, но болезнь при заражении им проходит мягче, в этом случае он становится как бы живой вакциной. А менее заразный, но с более тяжелым течением болезни, оказывается вытеснен. В итоге люди получают иммунитет, но болеют менее тяжело, не умирают. И если не появится новая мутация, более заразная и с тяжелым течением болезни, это может привести к полному затуханию эпидемии. Например, таким более заразным, но менее "тяжелым для перенесения" может быть "омикрон" штамм", - сказал Духович.Ранее он заявил, что пандемия коронавируса – это наказание от Бога, которое завершится, когда люди покаются, что отошли от него.Читайте полный текст интервью Владимира Духовича >>
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
09:57 04.01.2022 (обновлено: 10:06 04.01.2022)
Священник рассказал, к чему может привести распространение "омикрона"
Священник Духович: распространение омикрон-штамма может привести к затуханию эпидемии
МОСКВА, 4 дек – РИА Новости.
Распространение омикрон штамма может привести к затуханию эпидемии, поскольку он может вытеснить остальные, рассказал в интервью РИА Новости руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии
по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.
По его словам, "омикрон" теоретически может стать особенным штаммом, в нем произошли множественные мутации.
"Возьмем гипотетическую ситуацию: возникнет более заразный штамм, но болезнь при заражении им проходит мягче, в этом случае он становится как бы живой вакциной. А менее заразный, но с более тяжелым течением болезни, оказывается вытеснен. В итоге люди получают иммунитет, но болеют менее тяжело, не умирают. И если не появится новая мутация, более заразная и с тяжелым течением болезни, это может привести к полному затуханию эпидемии. Например, таким более заразным, но менее "тяжелым для перенесения" может быть "омикрон" штамм", - сказал Духович.
Ранее он заявил, что пандемия коронавируса – это наказание от Бога, которое завершится, когда люди покаются, что отошли от него.