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Опрос показал число американцев, желающих полететь на Луну
Опрос показал число американцев, желающих полететь на Луну - РИА Новости, 04.01.2022
Опрос показал число американцев, желающих полететь на Луну
Большинство американцев не хотели бы полететь на Луну, даже если бы могли позволить себе такое путешествие, свидетельствуют результаты исследования портала... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:37
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сша
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Большинство американцев не хотели бы полететь на Луну, даже если бы могли позволить себе такое путешествие, свидетельствуют результаты исследования портала Axios и платформы Momentive.Согласно полученным данным, всего на Луну в качестве туриста, "если бы деньги не были фактором", хотели бы отправиться 37% респондентов. 61% ответили, что не хотели бы, еще 2% не дали ответа.При этом наивысший показатель заинтересованности в полете наблюдается у возрастной группы от 18 до 34 лет - из них 52% хотели бы отправиться на Луну. Среди лиц от 35 до 64 лет этот показатель значительно ниже - 35%. Самый низкий – среди лиц от 65 лет и старше: только 18% из них хотели бы полететь на Луну."В прошлом году был совершен значительный прогресс в области частных полетов человека в космос, но многие простые люди не готовы посетить Луну самостоятельно", - резюмирует Axios.По данным портала, исследование проводилось с 14 по 16 декабря среди выборки из 2602 взрослых людей по всей стране. Респонденты были выбраны из более чем двух миллионов человек, которые ежедневно принимают участие в исследованиях на платформе SurveyMonkey. Смоделированная оценка погрешности составляет плюс-минус два процентных пункта.
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353
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сша, космос - риа наука, луна
15:37 04.01.2022
 
Опрос показал число американцев, желающих полететь на Луну

Опрос: большинство американцев не хотят на Луну, несмотря на прорыв в космических полетах

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде
Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Большинство американцев не хотели бы полететь на Луну, даже если бы могли позволить себе такое путешествие, свидетельствуют результаты исследования портала Axios и платформы Momentive.
Согласно полученным данным, всего на Луну в качестве туриста, "если бы деньги не были фактором", хотели бы отправиться 37% респондентов. 61% ответили, что не хотели бы, еще 2% не дали ответа.
При этом наивысший показатель заинтересованности в полете наблюдается у возрастной группы от 18 до 34 лет - из них 52% хотели бы отправиться на Луну. Среди лиц от 35 до 64 лет этот показатель значительно ниже - 35%. Самый низкий – среди лиц от 65 лет и старше: только 18% из них хотели бы полететь на Луну.
"В прошлом году был совершен значительный прогресс в области частных полетов человека в космос, но многие простые люди не готовы посетить Луну самостоятельно", - резюмирует Axios.
По данным портала, исследование проводилось с 14 по 16 декабря среди выборки из 2602 взрослых людей по всей стране. Респонденты были выбраны из более чем двух миллионов человек, которые ежедневно принимают участие в исследованиях на платформе SurveyMonkey. Смоделированная оценка погрешности составляет плюс-минус два процентных пункта.
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