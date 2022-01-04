14:53 04.01.2022 (обновлено: 15:57 04.01.2022)
Павел Прилучный купил восьмилетнему сыну квартиру
Павел Прилучный купил восьмилетнему сыну квартиру
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкV фестиваль нового российского кино "Горький fest". День седьмой
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Актер Павел Прилучный в интервью изданию Hello! рассказал, что купил своему восьмилетнему сыну Тимофею квартиру.
По словам актера, он хотел, чтобы у его наследника было жилье, когда он вырастет. Однако приобрести недвижимость оказалось непросто.
"Мне очень понравилась одна квартира: последний этаж, панорамные окна, высокие потолки, но мне не хватало денег, а брать ипотеку – я не готов, потому что только рассчитался за одну", — вспоминал Павел Прилучный.
Актер решил искать другой вариант, подходящий по цене и другим критериям. И "чудо произошло".
"Мне позвонил представитель ЖК и сказал, что они готовы предоставить мне персональную скидку. Я сначала подумал, что меня кто-то разыгрывает! Самое удивительное, что этой скидки как раз хватило, чтобы я смог позволить себе купить эту квартиру для Тимофея", — рассказал он.
Где конкретно находится квартира, Павел Прилучный не раскрыл.
Помимо Тимофея, он также воспитывает пятилетнюю дочь Мию. Оба ребенка родились в браке с актрисой Агатой Муцениеце. Однако после десяти лет семейной жизни Прилучный и Муцениеце развелись.
11 ноября 2021, 17:15Шоубиз"Ужасно": Муцениеце рассказала о первом сексе после развода