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Шоубиз
https://ria.ru/20220104/kvartira-1766548393.html
Павел Прилучный купил восьмилетнему сыну квартиру
Павел Прилучный купил восьмилетнему сыну квартиру - РИА Новости, 04.01.2022
Павел Прилучный купил восьмилетнему сыну квартиру
Актер Павел Прилучный в интервью изданию Hello! рассказал, что купил своему восьмилетнему сыну Тимофею квартиру. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:53
2022-01-04T15:57
шоубиз
шоу-бизнес
стиль жизни
павел прилучный
жилье
агата муцениеце
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Актер Павел Прилучный в интервью изданию Hello! рассказал, что купил своему восьмилетнему сыну Тимофею квартиру. По словам актера, он хотел, чтобы у его наследника было жилье, когда он вырастет. Однако приобрести недвижимость оказалось непросто. Актер решил искать другой вариант, подходящий по цене и другим критериям. И "чудо произошло".Где конкретно находится квартира, Павел Прилучный не раскрыл. Помимо Тимофея, он также воспитывает пятилетнюю дочь Мию. Оба ребенка родились в браке с актрисой Агатой Муцениеце. Однако после десяти лет семейной жизни Прилучный и Муцениеце развелись.
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шоу-бизнес, стиль жизни, павел прилучный, жилье, агата муцениеце
14:53 04.01.2022 (обновлено: 15:57 04.01.2022)
 
Павел Прилучный купил восьмилетнему сыну квартиру

Павел Прилучный купил восьмилетнему сыну квартиру

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкV фестиваль нового российского кино "Горький fest". День седьмой
V фестиваль нового российского кино Горький fest. День седьмой - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Актер Павел Прилучный в интервью изданию Hello! рассказал, что купил своему восьмилетнему сыну Тимофею квартиру.
По словам актера, он хотел, чтобы у его наследника было жилье, когда он вырастет. Однако приобрести недвижимость оказалось непросто.
"Мне очень понравилась одна квартира: последний этаж, панорамные окна, высокие потолки, но мне не хватало денег, а брать ипотеку – я не готов, потому что только рассчитался за одну", — вспоминал Павел Прилучный.
Актер решил искать другой вариант, подходящий по цене и другим критериям. И "чудо произошло".
"Мне позвонил представитель ЖК и сказал, что они готовы предоставить мне персональную скидку. Я сначала подумал, что меня кто-то разыгрывает! Самое удивительное, что этой скидки как раз хватило, чтобы я смог позволить себе купить эту квартиру для Тимофея", — рассказал он.
Где конкретно находится квартира, Павел Прилучный не раскрыл.
Помимо Тимофея, он также воспитывает пятилетнюю дочь Мию. Оба ребенка родились в браке с актрисой Агатой Муцениеце. Однако после десяти лет семейной жизни Прилучный и Муцениеце развелись.
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