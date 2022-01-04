https://ria.ru/20220104/kvartira-1766548393.html

Павел Прилучный купил восьмилетнему сыну квартиру

Павел Прилучный купил восьмилетнему сыну квартиру - РИА Новости, 04.01.2022

Павел Прилучный купил восьмилетнему сыну квартиру

Актер Павел Прилучный в интервью изданию Hello! рассказал, что купил своему восьмилетнему сыну Тимофею квартиру. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:53

2022-01-04T14:53

2022-01-04T15:57

шоубиз

шоу-бизнес

стиль жизни

павел прилучный

жилье

агата муцениеце

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766549642_0:0:1776:1000_1920x0_80_0_0_e4ec52089991d27ca94a5da7feea258d.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Актер Павел Прилучный в интервью изданию Hello! рассказал, что купил своему восьмилетнему сыну Тимофею квартиру. По словам актера, он хотел, чтобы у его наследника было жилье, когда он вырастет. Однако приобрести недвижимость оказалось непросто. Актер решил искать другой вариант, подходящий по цене и другим критериям. И "чудо произошло".Где конкретно находится квартира, Павел Прилучный не раскрыл. Помимо Тимофея, он также воспитывает пятилетнюю дочь Мию. Оба ребенка родились в браке с актрисой Агатой Муцениеце. Однако после десяти лет семейной жизни Прилучный и Муцениеце развелись.

https://ria.ru/20211111/mutsenietse-1758609249.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, стиль жизни, павел прилучный, жилье, агата муцениеце