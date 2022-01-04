https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766535647.html
В России за сутки умерли 834 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 834 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022
В России за сутки умерли 834 пациента с COVID-19
За сутки в России скончались 834 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерли в стране 312 187 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:36
2022-01-04T11:36
2022-01-04T11:40
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762757885_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9530f2abafeab9f62bcbd3bd197fa1f6.jpg
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. За сутки в России скончались 834 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерли в стране 312 187 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 834 смерти… За весь период по России умерло 312 187 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 68 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 63, в Подмосковье - 44.
https://ria.ru/20220104/covid-19-1766532422.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762757885_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_3d85e56f46feef6b4bd108c1f97d6445.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:36 04.01.2022 (обновлено: 11:40 04.01.2022)
В России за сутки умерли 834 пациента с COVID-19
За сутки в России умерли 834 пациента с COVID-19