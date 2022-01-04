https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766535647.html

В России за сутки умерли 834 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 834 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022

В России за сутки умерли 834 пациента с COVID-19

За сутки в России скончались 834 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерли в стране 312 187 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:36

2022-01-04T11:36

2022-01-04T11:40

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. За сутки в России скончались 834 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерли в стране 312 187 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 834 смерти… За весь период по России умерло 312 187 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 68 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 63, в Подмосковье - 44.

https://ria.ru/20220104/covid-19-1766532422.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19