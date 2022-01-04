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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220104/koronavirus-1766535647.html
В России за сутки умерли 834 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 834 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.01.2022
В России за сутки умерли 834 пациента с COVID-19
За сутки в России скончались 834 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерли в стране 312 187 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:36
2022-01-04T11:40
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. За сутки в России скончались 834 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерли в стране 312 187 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 834 смерти… За весь период по России умерло 312 187 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 68 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 63, в Подмосковье - 44.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:36 04.01.2022 (обновлено: 11:40 04.01.2022)
 
В России за сутки умерли 834 пациента с COVID-19

За сутки в России умерли 834 пациента с COVID-19

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в "красную зону"
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Медицинский работник у входа в "красную зону"
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. За сутки в России скончались 834 пациента с COVID-19, за все время пандемии умерли в стране 312 187 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 834 смерти… За весь период по России умерло 312 187 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки скончались 68 пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 63, в Подмосковье - 44.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
10:47Распространение коронавируса
Мясников развеял главное заблуждение о COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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