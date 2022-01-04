https://ria.ru/20220104/gaz-1766555575.html
Глава Uniper рассказал, как США "бросили" Европу
Глава Uniper рассказал, как США "бросили" Европу - РИА Новости, 04.01.2022
Глава Uniper рассказал, как США "бросили" Европу
Роль России как поставщика газа для Европы будет расти и далее из-за снижения местной добычи в ЕС, заявил глава международного энергетического концерна Uniper... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:25
2022-01-04T15:25
2022-01-04T15:26
экономика
нидерланды
европа
северный поток — 2
uniper
россия
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БЕРЛИН, 4 янв - РИА Новости. Роль России как поставщика газа для Европы будет расти и далее из-за снижения местной добычи в ЕС, заявил глава международного энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах.В интервью Rheinische Post Маубах связал дефицит газа и рост цен на него в Европе с восстановлением мировой экономики после вызванных локдаунами кризисов."Причина - глобальный экономический бум после связанных с коронавирусом локдаунов в прошлом. Много американского сжиженного газа идет в Китай, а не Европу. Нидерланды снижают свое производство (газа), газохранилища менее заполнены, чем обычно", - заявил он.По его словам, газохранилища Uniper заполнены примерно "относительно хорошо" - на 50%. Он пояснил, что в 2021 году отбор газа из хранилищ проводился непривычно долго - до апреля.При этом он не стал отвечать на вопрос о том, использует ли Россия ситуацию на энергорынке для давления с целью скорейшего запуска "Северного потока — 2". "Я не хочу участвовать в политических спекуляция. Одно ясно: Россия за более чем 50 лет регулярно выполняла свои обязательства по поставкам. Россия - важнейший поставщик газа в Европе и будет еще более важным, потому что снижается местное производство (газа)", - заявил Маубах.
https://ria.ru/20220104/gaz-1766551131.html
https://ria.ru/20211229/potok-1766058659.html
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экономика, нидерланды, европа, северный поток — 2, uniper, россия
15:25 04.01.2022 (обновлено: 15:26 04.01.2022)
Глава Uniper рассказал, как США "бросили" Европу
Глава Uniper Маубах: Россия будет становиться еще более важным поставщиком газа для ЕС