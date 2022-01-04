https://ria.ru/20220104/braziliya-1766557458.html

Попавший в больницу Болсонару не нуждается в операции, заявили врачи

Попавший в больницу Болсонару не нуждается в операции, заявили врачи - РИА Новости, 04.01.2022

Попавший в больницу Болсонару не нуждается в операции, заявили врачи

Президент Бразилии Жаир Болсонару, госпитализированный с проблемами с кишечником, не нуждается в операции, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на медиков. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T15:41

2022-01-04T15:41

2022-01-04T15:41

в мире

бразилия

жаир болсонару

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766500760_0:55:2048:1207_1920x0_80_0_0_91cdcbdd9bc8a8d95b221a69f4aab902.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару, госпитализированный с проблемами с кишечником, не нуждается в операции, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на медиков.Болсонару попал в больницу накануне. Как сообщил сам президент, он может быть прооперирован."Медики, наблюдающие президента, исключили необходимость новой операции", - отмечает СМИ.Состояние здоровья президента удовлетворительное, ему назначена жидкая диета.В июле 2021 года Болсонару уже был госпитализирован из-за кишечной непроходимости.Проблемы со здоровьем президент Бразилии испытывает после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.

https://ria.ru/20211020/obvinenie-1755477674.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бразилия, жаир болсонару