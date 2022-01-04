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Попавший в больницу Болсонару не нуждается в операции, заявили врачи
Попавший в больницу Болсонару не нуждается в операции, заявили врачи - РИА Новости, 04.01.2022
Попавший в больницу Болсонару не нуждается в операции, заявили врачи
Президент Бразилии Жаир Болсонару, госпитализированный с проблемами с кишечником, не нуждается в операции, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на медиков. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:41
2022-01-04T15:41
2022-01-04T15:41
в мире
бразилия
жаир болсонару
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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 янв - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару, госпитализированный с проблемами с кишечником, не нуждается в операции, сообщает новостной портал G1 со ссылкой на медиков.Болсонару попал в больницу накануне. Как сообщил сам президент, он может быть прооперирован."Медики, наблюдающие президента, исключили необходимость новой операции", - отмечает СМИ.Состояние здоровья президента удовлетворительное, ему назначена жидкая диета.В июле 2021 года Болсонару уже был госпитализирован из-за кишечной непроходимости.Проблемы со здоровьем президент Бразилии испытывает после покушения в 2018 году. Тогда Болсонару получил ножевое ранение во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору штата Минас-Жерайс, почти за месяц до выборов. Нож повредил брыжеечную артерию, обеспечивающую кровоснабжение кишечника. После этого президент Бразилии перенес несколько операций.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, жаир болсонару
Попавший в больницу Болсонару не нуждается в операции, заявили врачи
Врачи: госпитализированный президент Бразилии Болсонару не нуждается в операции