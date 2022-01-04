Минск приветствовал заявление "ядерной пятерки" о мировой безопасности
Минск приветствовал заявление лидеров пяти ядерных стран о предотвращении ядерной войны
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Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что республика приветствует и поддерживает заявление лидеров пяти ядерных стран о предотвращении ядерной войны и рассчитывает, что их усилия станут залогом укрепления глобальной архитектуры международной безопасности.
В понедельник лидеры пяти ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Так, согласно заявлению, стороны намерены укреплять меры по предотвращению непреднамеренного применения ядерных вооружений, заниматься поиском дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, повышать уровень взаимного доверия и предотвращать гонку вооружений, а также заявили, что в ядерной войне не может быть победителей, она никогда не должна быть развязана.
"Мы приветствуем и всецело поддерживаем данное заявление. В том числе и заложенный в нем призыв к конструктивному диалогу и совместной работе по снижению военной конфронтации, повышению взаимного доверия и предотвращению гонки вооружений в целях создания благоприятной атмосферы для достижения прогресса в сфере разоружения и в конечном итоге – построения мира, свободного от ядерного оружия", - приводит слова Глаза пресс-служба МИД.
Он напомнил, что Белоруссия первой на постсоветском пространстве добровольно отказалась от обладания ядерным оружием. По его словам, в конце ноября 2021 года исполнилось 25 лет со дня вывода последней ракеты с ядерной боеголовкой с территории республики.
"Рассчитываем, что совместные усилия лидеров стран ядерной "пятерки", наряду с продлением в феврале 2021 года российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, станут залогом укрепления глобальной архитектуры международной безопасности, разоружения и нераспространения, будут содействовать успеху Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая, надеемся, состоится в этом году", - добавил Глаз.