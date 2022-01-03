https://ria.ru/20220103/trebovaniya-1766483022.html
В России появятся требования аэрологической безопасности на горных объектах
В России появятся требования аэрологической безопасности на горных объектах - РИА Новости, 03.01.2022
В России появятся требования аэрологической безопасности на горных объектах
Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 сентября принять меры по установлению требований аэрологической безопасности на объектах ведения подземных горных работ, РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:34
2022-01-03T14:34
2022-01-03T14:34
экономика
промышленность
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 сентября принять меры по установлению требований аэрологической безопасности на объектах ведения подземных горных работ, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации разработать с учётом мирового опыта и принять меры по установлению исчерпывающего перечня требований аэрологической безопасности и иных требований промышленной безопасности в отношении объектов ведения подземных горных работ", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 сентября 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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экономика, промышленность, владимир путин, михаил мишустин, россия
В России появятся требования аэрологической безопасности на горных объектах
Путин поручил установить требования аэрологической безопасности на объектах горных работ